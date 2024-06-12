МИД назвал условие ХАМАС для освобождения из плена двух россиян

Руководство палестинской группировки ХАМАС пообещало освободить двоих россиян, удерживаемых в заложниках, при условии прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов, передает ТАСС.

По словам дипломата, в заложниках у ХАМАС остались два человека с российским гражданством. Москва «очень активно» и «энергично» ставила перед группировкой вопрос об освобождении их вне сделки, сказал он.

«Они нам всегда это обещали и подтверждали свою готовность это сделать, но для этого физически нужно прекращение огня, <...> чтобы этих граждан они могли <...> передать Международному комитету Красного Креста», — добавил Богданов.

Москва надеется на освобождение этих российских граждан, если будет «хотя бы затишье», заключил он.

Боевики ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября 2023 года захватили в заложники часть посетителей и персонала музыкального фестиваля, который проходил на границе страны с сектором Газа. В ноябре посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что ХАМАС удерживает пятерых-шестерых россиян на территории эксклава. На тот момент группировка держала в заложниках не менее 245 человек.

С 24 ноября по 1 декабря 2023 года между Израилем и ХАМАС действовало перемирие: в этот период движение отпустило несколько групп заложников, в том двух россиянок «в знак признательности» за позицию российского президента Владимира Путина.

К декабрю 2023 года, когда Израиль возобновил боевые действия, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия и условий освобождения пленных, в заложниках оставались около 130 человек, в том числе трое россиян.

В начале июня 2024 года израильские военные освободили из плена ХАМАС четырех заложников, в том числе 27-летнего петербуржца Андрея Козлова. Мужчина подрабатывал охранником на музыкальном фестивале, откуда его и похитили. ХАМАС утверждал, что Козлова могли пленить только в бою.

Накануне Викторов уточнил, что в плену у движения остаются двое мужчин с российским гражданством — Александр Труфанов и Александр Лобанов.