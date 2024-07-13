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Выборы президента США ,  
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Брэнсон призвал Байдена «передать эстафету молодому поколению»

Миллиардер Ричард Брэнсон призвал Джо Байдена отказаться от президентской гонки
Сюжет
Выборы президента США
Байдену следует «отойти в сторону» ради Америки и свободного мира и «передать эстафету молодому поколению», считает миллиардер Ричард Брэнсон. По его словам, желание переизбраться «опасно отвлекло внимание» от актуальных проблем
Фото: Mauricio Duenas Castaneda / EPA / TASS
Фото: Mauricio Duenas Castaneda / EPA / TASS

Британский предприниматель, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон призвал действующего президента США Джо Байдена отказаться от выдвижения на выборах и «передать эстафету молодому поколению». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Virgin Group.

«Настало время, когда ему [Байдену] следует обдумать, что поставлено на карту, и отказаться от очередного выдвижения. Будь то политика или бизнес, истинной отличительной чертой дальновидного руководства является создание прочного наследия, и это включает в себя знание, когда передать эстафету молодому поколению, которое может взять власть в свои руки и продвинуть страну и человечество вперед», — написал Брэнсон.

По словам миллиардера, Байден «сумел окружить себя замечательными и способными людьми», которые могли бы «использовать его наследие» и претендовать на пост президента США. Сам глава Белого дома может принести миру «огромную пользу», но желание продолжать работу «опасно отвлекло внимание от проблем», считает Брэнсон. «Еще не поздно принять правильное решение сейчас и отойти в сторону — ради Америки и свободного мира», — заключил он.

История бренда Virgin (в переводе с английского — «девственник», «девственный») началась в 1970-х. По состоянию на 2023 год в группу Virgin входят 40 компаний, в том числе клиники, отели, НКО и другие организации, более чем в 35 странах. Forbes оценивает состояние Брэнсона в $2,6 млрд. Предприниматель занимает 1283-ю строчку рейтинга миллиардеров, который составляет издание.

28 июня в эфире CNN состоялись дебаты Байдена с республиканцем Дональдом Трампом, последнему зрители присудили победу. Представители и спонсоры Демократической партии задумались о замене кандидата на предстоящих выборах. Байден объяснил провал на дебатах усталостью и допустил выход из предвыборной гонки, если «всемогущий Господь сойдет с неба» и велит это сделать.

Спустя две недели Politico опубликовало письмо Байдену от 24 бывших конгрессменов-демократов, которые призвали его отказаться от участия в президентских выборах. В противном случае, по их мнению, действующего главу Белого дома ожидает поражение, а членов Демократической партии — ухудшение позиций в конгрессе и местных законодательных органах. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал эти призывы «переворотом против президента». «Группа партийных заговорщиков замышляет сместить его [Байдена] на том основании, что он не сможет победить. Это переворот против президента», — написал он в своем аккаунте X (бывший Twitter).

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Выборы президента США пройдут 5 ноября. Формально Байдена и Трампа партии не выдвигали в качестве своих кандидатов, однако ожидается, что именно они станут главными претендентами на этот пост. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% избирателей считают 81-летнего действующего президента США слишком старым, а 59% называли экс-главу Белого дома слишком опасным.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Брэнсон Ричард фото

Брэнсон Ричард

бизнесмен, основатель Virgin Group
18 июля 1950 года
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