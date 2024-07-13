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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

Британский академик рассказал о трех уровнях конфликта на Украине

Британский академик Саква: конфликт на Украине идет одновременно на трех уровнях
Сюжет
Военная операция на Украине
Конфликт на Украине протекает одновременно на внутриукраинском, общеевропейском и глобальном уровнях, считает профессор Ричард Саква. Британский академик отмечает, что без одобрения США мирное соглашение невозможно
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Конфликт на Украине протекает одновременно на трех уровнях: внутриукраинском, европейском и глобальном, то есть между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью РБК почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква.

Британский академик отметил, что урегулирование конфликта на всех трех уровнях одновременно будет непростой задачей, однако ключевую роль играет третий. «Мы живем в мире, где фундаментальные решения о международной политике принимаются в Вашингтоне — не в отрыве от остального мира, конечно, но решающее слово все равно за США», — пояснил Саква.

Ричард Саква — РБК: «Европа будет разрушена, если эскалация продолжится»
Политика
Ричард Саква

По словам политолога, именно это помешало заключению договоренностей в Стамбуле весной 2022 года. Он напомнил, что в конце марта состоялся внеочередной саммит НАТО, где США и их союзники, по его словам, отвергли идею мирных переговоров. Этот курс был закреплен в ходе визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев в апреле того же года, после чего российско-украинские переговоры были прекращены, отметил Саква.

При этом эксперт положительно высказался о «мирной миссии», предпринятой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После перехода председательства в ЕС Будапешту венгерский лидер провел переговоры с лидерами Украины, России, Китая и США, а также с бывшим американским президентом Дональдом Трампом. «Но, как вы знаете, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, а также все другие действующие и будущие руководители Европейской комиссии решительно осудили действия Орбана. На мой взгляд, это безумие: как можно ругать за дипломатию?» — удивился Саква.

Впрочем, британский академик предположил, что у венгерской «мирной миссии» нет больших перспектив, поскольку правительства США и Великобритании заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта. «Без одобрения Вашингтона сделка невозможна. Вот в каком печальном положении мы находимся», — отметил он.

9 июля Ричард Саква вместе с другими западными академиками и дипломатами опубликовал открытое письмо в Financial Times с призывом к Вашингтону начать переговоры с Москвой о новом пакте о безопасности, который защищал бы интересы и России, и Украины. Авторы письма отмечают, что Украине, подобно Финляндии в годы советско-финской войны 1939–1940 годов, удалось сохранить свою независимость, и «некоторые территориальные уступки» — это небольшая цена за это.

14 июня в ходе выступления в МИД России Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. В их числе согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, денацификация, фиксация статуса новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России. Киев назвал данные условия ультиматумом.

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