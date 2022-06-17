Путин назвал ключевые принципы новой российской экономической политики

Открытость, опора на предпринимательские свободы, сбалансированная макроэкономическая политика и социальная справедливость должны стать принципами новой экономической политики России, заявил президент

Владимир Путин (на экране) (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ перечислил шесть основных принципов новой экономической политики России. Трансляция мероприятия идет на РБК.

По словам президента, первым принципом, который ляжет в основу экономического развития страны, будет открытость. «По-настоящему суверенные государства» всегда настроены на равноправное партнерство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие, считает Путин. Поэтому Россия, «несмотря на то что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом», никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, пообещал президент. «Расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать», — подчеркнул Путин.

Второй принцип долгосрочного развития России — это опора на предпринимательские свободы. «Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации», — сказал президент.

По его словам, именно частный бизнес на фоне попыток любыми способами помешать развитию страны находил способы это делать. «Мы продолжим снижать административную нагрузку», — пообещал Путин.

Также президент заявил, что в России нужно «навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высоким риском причинения вреда окружающей среде и здоровью граждан». Он также попросил правительство определить параметры этой реформы.

Третьим принципом, на котором будет основываться экономическое развитие России, будет ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. Именно такой подход, по его словам, уже помог «выдержать беспрецедентное санкционное давление», этот курс, по его словам, необходимо продолжать.

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Четвертым принципом развития экономической политики России станет социальная справедливость. У роста экономики должно быть «мощное социальное воплощение», которое должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению.

«Подчеркну: позитивная динамика реальных доходов граждан и снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов власти и государства в целом. Причем добиваться результатов в этом направлении, несмотря на объективные трудности, нужно уже в этом году», — сказал Путин. «Благополучие людей, их достаток — важнейший фактор экономического развития», — подчеркнул президент. Он также поручил правительству разработать «кардинальные» меры поддержки семей с детьми.

Пятый принцип — опережающее развитие инфраструктуры. «Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на укрепление транспортных артерий. В следующем году стартует масштабный план по строительству и ремонту федеральной сети автодорог. За пять лет не менее 85% ее протяженности должны быть приведены в нормативное состояние», — сказал Путин.

Частью этого подхода должны стать комплексная модернизация жилищно-коммунального хозяйства, расселение аварийного жилья и капитальный ремонт жилых домов. «Отрасль хронически недоинвестирована. По оценкам, на 4,5 трлн руб.», — отметил Путин.

Шестым — «сквозным, объединяющим нашу работу» — принципом развития России должно стать «достижение настоящего технологического суверенитета, независимого от иностранных институтов», сказал Путин.

По его словам, нужно стремиться к созданию «целостной системы экономического развития», которая не будет зависеть от западных технологий, будет не копировать чужие технологии, а создавать собственные «технологические ключи».

В связи с этим, по его словам, «импортозамещение — это не панацея», не кардинальное решение. Президент подчеркнул, что России надо не пытаться повторять чужие технологические продукты, а создавать «собственные конкурентные технологии и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами».