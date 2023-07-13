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Макрон заявил о необходимости наличия «партнеров НАТО» в Азии и Африке

Макрон: у НАТО должны быть партнеры в Азии и Африке, но нужно помнить о географии блока
Макрон выступил против присоединения к НАТО стран вне североатлантического региона, однако заявил о необходимости наличия у блока партнеров в области безопасности. Столтенберг ранее предложил открыть офис НАТО в Японии
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС

У НАТО должны быть партнеры, с которыми она решает «серьезные вопросы безопасности» в Индо-Тихоокеанском регионе, в Африке, а также на Ближнем Востоке, однако военный блок должен оставаться в рамках североатлантического региона, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Так французский лидер прокомментировал возможное открытие офиса НАТО в Токио, на котором настаивает генсек альянса Йенс Столтенберг.

По словам Макрона, НАТО может иметь партнеров в области безопасности по всему миру, но не должна расширяться дальше североатлантического региона. «Что бы ни говорили, география упряма: Индо-Тихоокеанский регион — это не Северная Атлантика», — отметил президент.

Он также призвал «не расширять зоны возможных конфликтов» и указал, что для расширения НАТО сейчас неподходящее время.

О возражениях Парижа по поводу открытия офиса НАТО в Токио ранее сообщали NHK и Politico. NHK отмечала, что хотя Япония и не входит в военный блок, но потенциальное членство в альянсе должно было обсуждаться на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, на котором присутствовал японский премьер-министр Фумио Кисида.

Politico процитировало неназванного представителя Елисейского дворца, по словам которого, «НАТО географически ограничивается Северной Атлантикой». «НАТО — это Организация Североатлантического договора», — сказал он, добавив, что статьи 5 и 6 о коллективной обороне, которые лежат в основе альянса, также являются «географическими».

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В то же время, Bloomberg в начале июля сообщил о пересмотре Макроном позиции по расширению НАТО. По данным источников агентства, французский президент понял, что ему нужно быть «на правильной стороне истории», и теперь «пытается наверстать упущенное».

Столтенберг говорил в интервью CNN в мае, что открытие представительства в Японии поспособствует расширению сотрудничества НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона. В Китае выступили против «экспансии НАТО на восток» и предупредили военный блок о последствиях. «Мы открыто заявляем НАТО, что Китай будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, мы также решительно выступаем против экспансии НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор», — говорится в заявлении дипмиссии КНР при Евросоюзе.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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