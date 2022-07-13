Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в ₽323 млн при постройке больницы
Задержанного бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича обвиняют в превышении полномочий при строительстве COVID-госпиталя в Мурманской области, которое привело к ущербу для региона в 323 млн руб. Ранее о его задержании сообщили источники РБК.
Следствие считает, что в 2020 году Гурович организовал выделение из бюджета 969 млн руб. для строительства коронавирусной больницы в Мурманской области. Однако при постройке полевого госпиталя не учли климатические условия региона, по назначению его не использовали и позднее демонтировали.
«Достоверно зная об этих обстоятельствах, Гурович, на которого были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, осознавая, что цели развертывания госпиталя не достигнуты, меры к эффективному использованию бюджетных средств не принял, в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн руб.», — заявили в СК.
По местам жительства Гуровича, связанных с ним людей и в территориальных подразделениях министерств и ведомств прошли обыски. Следствие запросило у МЧС документы.
Ранее СК попросил Басманный суд арестовать Гуровича. По п. «в» ч.3 ст. 286 УК, по которому ему предъявлено обвинение, бывшему замминистра может грозить до десяти лет лишения свободы.
Президент Владимир Путин уволил Гуровича с поста замминистра в конце мая, он занимал эту должность с июня 2018 года. Источник РБК тогда сообщил, что в курируемом Гуровичем блоке ведомства прошла проверка силовых структур. «Проверку проводили сотрудники ФСБ, и она в первую очередь связана с его работой», — сказал он.
До МЧС Гурович работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе, Федеральном казначействе. Накануне прихода в ведомство он руководил управлением Федерального казначейства по Москве.