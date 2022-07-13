Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в ₽323 млн при постройке больницы

Дело Гуровича связано с постройкой мобильного COVID-госпиталя в Мурманской области. Его возвели без учета климата и через некоторое время разобрали. Должности замглавы МЧС Гурович лишился в конце мая после проверки ФСБ

Андрей Гурович (Фото: МЧС России)

Задержанного бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича обвиняют в превышении полномочий при строительстве COVID-госпиталя в Мурманской области, которое привело к ущербу для региона в 323 млн руб. Ранее о его задержании сообщили источники РБК.

Следствие считает, что в 2020 году Гурович организовал выделение из бюджета 969 млн руб. для строительства коронавирусной больницы в Мурманской области. Однако при постройке полевого госпиталя не учли климатические условия региона, по назначению его не использовали и позднее демонтировали.

«Достоверно зная об этих обстоятельствах, Гурович, на которого были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, осознавая, что цели развертывания госпиталя не достигнуты, меры к эффективному использованию бюджетных средств не принял, в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн руб.», — заявили в СК.

По местам жительства Гуровича, связанных с ним людей и в территориальных подразделениях министерств и ведомств прошли обыски. Следствие запросило у МЧС документы.

Ранее СК попросил Басманный суд арестовать Гуровича. По п. «в» ч.3 ст. 286 УК, по которому ему предъявлено обвинение, бывшему замминистра может грозить до десяти лет лишения свободы.

Президент Владимир Путин уволил Гуровича с поста замминистра в конце мая, он занимал эту должность с июня 2018 года. Источник РБК тогда сообщил, что в курируемом Гуровичем блоке ведомства прошла проверка силовых структур. «Проверку проводили сотрудники ФСБ, и она в первую очередь связана с его работой», — сказал он.

Читайте на РБК Pro Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права Инструкции Pro Рост пирога. Как великие компании достигают целей и получают прибыль Рост пирога. Как великие компании достигают целей и получают прибыль Саммари Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro О чем не забыть при расчете налоговой базы за первое полугодие 2022 года О чем не забыть при расчете налоговой базы за первое полугодие 2022 года Инструкции Pro Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Статьи Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы

До МЧС Гурович работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе, Федеральном казначействе. Накануне прихода в ведомство он руководил управлением Федерального казначейства по Москве.

