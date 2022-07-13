Миронов заявил, что Дума рассмотрит только один кадровый вопрос 15 июля

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 58,76 (-3,04) Инвестиции, 12 июл, 16:17
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 58,85 (-2,45) Инвестиции, 12 июл, 16:17
Как бороться с невнимательностью за рулем Партнерский проект, 16:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Доллар стал дороже евро впервые с декабря 2002 года Инвестиции, 15:56
Биржевые индексы США рухнули на фоне рекордной с 1981 года инфляции Инвестиции, 15:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:51
Звезда UFC раскритиковал включение Хабиба Нурмагомедова в Зал славы Спорт, 15:45
Риелторы зафиксировали рост спроса на жилье в Москве Недвижимость, 15:44
Прокуратура проверит сообщения об избиении подростка в детском лагере Общество, 15:44
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лидер сборной Англии попрощался с болельщиками «Манчестер Сити» Спорт, 15:41
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 15:39
Пушилин заявил, что КНДР признала ДНР Политика, 15:38
Trafigura продала свою долю в «Восток Ойл» компании из Гонконга Бизнес, 15:37
Власти Румынии предупредили о самой тяжелой зиме в Европе за 60 лет Политика, 15:34
Deutsche Bank: слабость сезона отчетностей США уже учтена рынком Инвестиции, 15:34
Политика ,  
0 

Миронов заявил, что Дума рассмотрит только один кадровый вопрос 15 июля

Миронов: Госдума 15 июля рассмотрит только назначение Мантурова на должность вице-премьера
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Госдума на внеплановом пленарном заседании 15 июля рассмотрит только один кадровый вопрос — кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Об этом заявил глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что кадровый вопрос будет один — это вице-премьер, совмещенный с министерством промышленности и торговли», — ответил он на вопрос, ожидается ли обсуждение возможных отставок в кабмине.

11 июля Госдуму экстренно вернули с каникул для внеочередного заседания 15 июля. На следующий день президент России Владимир Путин увеличил число заместителей премьер-министра с 10 до 11. Из указа следует, что новый вице-премьер будет совмещать эту должность с руководством Минпромторгом. Сейчас министерство возглавляет Денис Мантуров.

Глава правительства Михаил Мишустин уже внес кандидатуру Мантурова на новую должность.

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
Политика
Михаил Мишустин и Денис Мантуров (слева направо)

Ранее 12 июля источники РБК сообщили, что вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космос и оборонную промышленность, уйдет со своего поста в ближайшее время. По словам источников, Борисов может занять должность главы «Роскосмоса», которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин.

Последний раз российский президент увеличивал число вице-премьеров в ноябре 2020 года. Тогда вице-премьером стал Александр Новак, который ранее занимал пост министра энергетики.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Mahesh Kumar A. / AP Как найти время на медитацию даже при плотном графике — инструкция
Инструкции
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro
Рост пирога. Как великие компании достигают целей и получают прибыль
Саммари
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как искать работу тем, кто достиг потолка
Инструкции
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции

В настоящее время в правительстве десять вице-премьеров. Помимо Новака, это: первый заместитель главы правительства Андрей Белоусов, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Денис Мантуров в течение десяти лет руководит Минпромторгом — с мая 2012 года, а до этого занимал пост заместителя министра еще пять лет. С тех же пор он возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», гендиректор которой — Сергей Чемезов.

Мантуров также входит в Военно-промышленную комиссию, совет директоров «Газпрома» и высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.

Он также неоднократно становился самым богатым министром: по итогам 2019 года он заработал 586 млн руб., 2020 года — 740 млн руб., 2021 года — 704,6 млн руб.
 

Теги
Денис Мантуров Госдума назначение
Материалы по теме
Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера 15 июля
Политика
Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
Политика
Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter