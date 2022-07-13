Миронов заявил, что Дума рассмотрит только один кадровый вопрос 15 июля

Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Госдума на внеплановом пленарном заседании 15 июля рассмотрит только один кадровый вопрос — кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Об этом заявил глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что кадровый вопрос будет один — это вице-премьер, совмещенный с министерством промышленности и торговли», — ответил он на вопрос, ожидается ли обсуждение возможных отставок в кабмине.

11 июля Госдуму экстренно вернули с каникул для внеочередного заседания 15 июля. На следующий день президент России Владимир Путин увеличил число заместителей премьер-министра с 10 до 11. Из указа следует, что новый вице-премьер будет совмещать эту должность с руководством Минпромторгом. Сейчас министерство возглавляет Денис Мантуров.

Глава правительства Михаил Мишустин уже внес кандидатуру Мантурова на новую должность.

Ранее 12 июля источники РБК сообщили, что вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космос и оборонную промышленность, уйдет со своего поста в ближайшее время. По словам источников, Борисов может занять должность главы «Роскосмоса», которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин.

Последний раз российский президент увеличивал число вице-премьеров в ноябре 2020 года. Тогда вице-премьером стал Александр Новак, который ранее занимал пост министра энергетики.

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В настоящее время в правительстве десять вице-премьеров. Помимо Новака, это: первый заместитель главы правительства Андрей Белоусов, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Денис Мантуров в течение десяти лет руководит Минпромторгом — с мая 2012 года, а до этого занимал пост заместителя министра еще пять лет. С тех же пор он возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», гендиректор которой — Сергей Чемезов.

Мантуров также входит в Военно-промышленную комиссию, совет директоров «Газпрома» и высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.

Он также неоднократно становился самым богатым министром: по итогам 2019 года он заработал 586 млн руб., 2020 года — 740 млн руб., 2021 года — 704,6 млн руб.

