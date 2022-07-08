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Пять военных из Хакасии погибли на Украине при наведении переправы

В Хакасии сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы
Военные погибли во время наведения понтонной переправы на Украине. Глава Хакасии Коновалов выразил соболезнования родным и близким

Фото:пресс-служба Главы Республики Хакасия Фото:пресс-служба Главы Республики Хакасия Фото:пресс-служба Главы Республики Хакасия

Пятеро российских военных погибли на Украине при наведении понтонной переправы под обстрелом Вооруженных сил Украины, сообщается на сайте правительства Хакасии.

Им было приказано обеспечить переправу через реку (ее название не уточняется) для дальнейшего продвижения российских войск.

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Военные погибли 27 июня. Они служили в 5-й отдельной железнодорожной бригаде в составе войсковой части 01662. Эта бригада дислоцируется в Абакане и входит в состав Железнодорожных войск. Помимо строительства железнодорожных и автомобильных путей она занимается возведением наплавных, а также рамно-эстакадных железнодорожных мостов.

В прощании с военными принял участие глава региона Валентин Коновалов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что их семьям окажут всю необходимую помощь.

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Минобороны раскрывало данные о потерях дважды — 2 и 25 марта. По данным ведомства на конец марта, на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 были ранены. После этого Минобороны не приводило данных о потерях российской армии.

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Хакасия гибель военного переправа Украина Военная операция на Украине Валентин Коновалов
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