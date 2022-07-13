Захарова удивилась словам Болтона о подготовке госпереворотов

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 58,76 (-3,04) Инвестиции, 12 июл, 16:17
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 58,85 (-2,45) Инвестиции, 12 июл, 16:17
Бывшего замглавы МЧС Гуровича задержали по делу о превышении полномочий Политика, 11:31
Федун назвал Каттани лучшим спортивным директором «Спартака» Спорт, 11:27
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:20
Укрепление рубля не за горами: что ждет валюту в конце месяца Pro, 11:17
Премьера Шри-Ланки назначили и.о. президента на фоне штурма его офиса Политика, 11:17
Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов впервые с 24 февраля Инвестиции, 11:15
В Волгограде ФСБ задержала мужчину с оружием и взрывчаткой Общество, 11:14
«Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора Спорт, 11:11
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В МИД России назвали условия для продления транзита газа через Украину Политика, 11:03
«Роскосмос» отложил работы по пилотируемым полетам на Луну Технологии и медиа, 10:57
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 10:57
Два перехода на станции БКЛ в Москве построят горным способом Город, 10:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:52
Захарова удивилась словам Болтона о подготовке госпереворотов Политика, 10:50
Политика ,  
0 

Захарова удивилась словам Болтона о подготовке госпереворотов

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии Вашингтона в организации государственных переворотов за рубежом требуют разбора, сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах. Еще раз — не поддержкой, как они раньше говорили «демократических сил», не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее», — отметила дипломат.

Экс-советник Трампа признался в планировании госпереворотов за рубежом
Политика
Джон Болтон

Она заявила, что власти должны изучить слова Болтона и отреагировать на них должным образом, так как России необходимо понять, «в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот».

Болтон признался, что участвовал в планировании государственных переворотов за рубежом, вечером 12 июля в эфире телеканала CNN. Он заявил, что бывший президент США Дональд Трамп недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот». «[Я заявляю] как человек, который помогал планировать государственные перевороты — не здесь, но в других странах, — это требует много работы. И это не то, что он [Трамп] делал», — говорил Болтон.

Экс-советник американского президента сделал подобное заявление на фоне обвинений в адрес Трампа. Политика заподозрили в подстрекательстве к насилию в связи с беспорядками у Капитолия 6 января прошлого года. Тогда сторонники экс-президента, протестующие против результатов выборов, которые Трамп проиграл, захватили Капитолий. Силовики использовали для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате столкновений погибли пять человек. Профильный комитет конгресса решил, что Трамп лично руководил протестами через Twitter. Администрация платформы заблокировала его аккаунт через три дня после начала протестов из-за «нарушений политики соцсети о противодействии героизации насилия».

Теги
Мария Захарова МИД Джон Болтон США государственный переворот
Материалы по теме
Экс-советник Трампа признался в планировании госпереворотов за рубежом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter