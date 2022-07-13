Захарова удивилась словам Болтона о подготовке госпереворотов

Мария Захарова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии Вашингтона в организации государственных переворотов за рубежом требуют разбора, сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах. Еще раз — не поддержкой, как они раньше говорили «демократических сил», не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее», — отметила дипломат.

Она заявила, что власти должны изучить слова Болтона и отреагировать на них должным образом, так как России необходимо понять, «в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот».

Болтон признался, что участвовал в планировании государственных переворотов за рубежом, вечером 12 июля в эфире телеканала CNN. Он заявил, что бывший президент США Дональд Трамп недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот». «[Я заявляю] как человек, который помогал планировать государственные перевороты — не здесь, но в других странах, — это требует много работы. И это не то, что он [Трамп] делал», — говорил Болтон.

Экс-советник американского президента сделал подобное заявление на фоне обвинений в адрес Трампа. Политика заподозрили в подстрекательстве к насилию в связи с беспорядками у Капитолия 6 января прошлого года. Тогда сторонники экс-президента, протестующие против результатов выборов, которые Трамп проиграл, захватили Капитолий. Силовики использовали для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате столкновений погибли пять человек. Профильный комитет конгресса решил, что Трамп лично руководил протестами через Twitter. Администрация платформы заблокировала его аккаунт через три дня после начала протестов из-за «нарушений политики соцсети о противодействии героизации насилия».