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Политика ,  
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Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам

По словам Александра Вучича, у него нет доказательств того, что за демонстрациями в Белграде стоят россияне. Ранее сербский научно-исследовательский центр заявил, что «пророссийские активисты» причастны к протестам
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него нет никаких доказательств «российского следа» в антиправительственных демонстрациях, прошедших в Белграде. Об этом он заявил в интервью телеканалу Pink.

«У меня нет никаких доказательств того, что россияне стоят за демонстрациями», — сказал президент. По его словам, большинство участников протестов были гражданами Черногории.

Протесты начались 8 июля после того, как стало известно о намерении властей Сербии ввести комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Протесты привели к столкновениям с полицией. Демонстранты подожгли несколько автомобилей и напали на полицейские кордоны, в ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и дубинки.

Протесты в Сербии против введения ограничений из-за вируса. Фоторепортаж
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В МВД страны заявили, что акции протеста стали результатом попытки захватить власть и были заранее подготовлены.

Сербский Центр евроатлантических исследований (CEAS) выдвинул версию о том, что за организацией протестов стоят «пророссийские активисты», а целью протестов был срыв переговоров Сербии и Косово.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал обвинения CEAS абсурдными и необоснованными. По его словам, центр выступает «зачинщиком пропаганды так называемой русской угрозы». В свою очередь МИД России назвал обвинения в причастности к демонстрациям «заказухой» и заявил, что они нацелены на очернение российско-сербского партнерства.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Александр Вучич, Сербия, протесты, коронавирус
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