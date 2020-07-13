Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам

По словам Александра Вучича, у него нет доказательств того, что за демонстрациями в Белграде стоят россияне. Ранее сербский научно-исследовательский центр заявил, что «пророссийские активисты» причастны к протестам

Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него нет никаких доказательств «российского следа» в антиправительственных демонстрациях, прошедших в Белграде. Об этом он заявил в интервью телеканалу Pink.

«У меня нет никаких доказательств того, что россияне стоят за демонстрациями», — сказал президент. По его словам, большинство участников протестов были гражданами Черногории.

Протесты начались 8 июля после того, как стало известно о намерении властей Сербии ввести комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Протесты привели к столкновениям с полицией. Демонстранты подожгли несколько автомобилей и напали на полицейские кордоны, в ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и дубинки.

В МВД страны заявили, что акции протеста стали результатом попытки захватить власть и были заранее подготовлены.