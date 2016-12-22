Число жертв урагана «Мария» на Пуэрто-Рико достигло 64

Власти американского острова Пуэрто-Рико озвучили новые официальные данные о числе жертв урагана «Мария», сообщает CNN со ссылкой на местное управление здравоохранение. По последним данным, в результате урагана погибли 64 человека.

Число жертв было уточнено после проведения нескольких расследований, которые помогли выяснить обстоятельства смерти нескольких местных жителей. Так, к одной из жертв из-за урагана не смогла доехать скорая, еще один человек скончался от травм, полученных при падении от сильного ветра.

По оценкам экономического агентства Moody's ущерб от урагана «Мария», обрушившегося на регион в сентябре, может составить $95 млрд только для Пуэрто-Рико. В эту сумму включено как уничтоженное имущество, так и последствия от замедления экономического роста. Ураган привел к полному отключению электричества на острове и разрушению объектов инфраструктуры. Власти острова обратились за помощью к федеральным властям.