Иран пообещал продолжить экспортировать нефть «при любых обстоятельствах»

Такое заявление во время телефонного разговора с министром иностранных дел Британии сделал его иранский коллега. Американские «нефтяные санкции», напомнил глава ведомства, Тегеран считает незаконными

Мохаммад Джавад Зариф (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Иран продолжит экспортировать свою нефть, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов. Об этом иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил в телефонном разговоре со своим британским коллегой Джереми Хантом. Слова главы ведомства приводит местное агентство Mehr.

Диалог между двумя министрами, по его данным, состоялся днем 13 июля. «Подчеркнув незаконность нефтяных санкций США, министр иностранных дел Ирана <...> заявил, что Исламская Республика будет продолжать экспортировать свою нефть при любых обстоятельствах», — приводит детали этого разговора Mehr.

Также главы ведомств, указывает агентство, обсудили задержание в водах Гибралтарского пролива супертанкера Grace 1, который перевозил иранскую сырую нефть на предприятие, находящееся в Сирии. По этому поводу Зариф обратил внимание Ханта на то, что «Европейский Союз, который постоянно выступает против вторичных санкций США, не может предпринимать таких действий». Британское правительство иранский министр в связи с этим призвал немедленно предпринять необходимые меры, чтобы положить конец «незаконному захвату иранского танкера».

Хант, реагируя на это, выразил надежду на то, что Grace 1 освободят по итогам судебного процесса в Гибралтаре, отмечает агентство. Танкер, о котором идет речь, был задержан 4 июля. В Twitter Хант ранее отмечал, что Лондон может поспособствовать освобождению Grace 1, но только при наличии гарантии, что танкер не направится в Сирию. Тегеран на такие заявления пока никак не реагировал.