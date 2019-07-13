Британский МИД назвал условия освобождения иранского танкера Grace 1

Лондон будет способствовать освобождению иранского супертанкера Grace 1 при наличии гарантии, что он не направится в Сирию. Об этом сообщил в Twitter британский министр иностранных дел Джереми Хант.

По его словам, состоявшийся у него разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом был конструктивным. «Озабоченность у нас вызывает не происхождение нефти на Grace 1, а пункт назначения», — заявил Хант.

Глава МИД Британии отметил, что после правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания «способствовала бы освобождению танкера, если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию». Хант добавил, что его иранский коллега хочет решить проблему и «не стремится к эскалации».

Шедший под флагом Панамы иранский супертанкер Grace 1 был захвачен в водах Гибралтарского пролива 4 июля. Судно перевозило сырую нефть на предприятие, находящееся в Сирии.

По данным сервиса MarineTraffic, Grace 1 с грузом сырой нефти следовал из порта Хаур-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах под флагом Панамы. В соответствии с данными портала BalticShipping, судно принадлежит компании Russian Titan Shipping Line, зарегистрированной в Дубае.