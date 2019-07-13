Гройсман объяснил сохранение железнодорожного сообщения Украины с Россией

По словам главы украинского правительства, Киеву приходится выполнять обязательства по транзиту грузов перед Евросоюзом

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его страна не может прервать железнодорожное сообщение с Россией. Выступая в программе «Оппозиция» телеканала «Наш», он объяснил, что Украина имеет обязательства перед Евросоюзом о транзите грузов. «Разорвать в один момент сообщение, имея обязательства в рамках в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем», — сказал глава правительства.

При этом Гройсман отметил, что Украина пока не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией. Россию при этом он охарактеризовал как врага.

В прошлом году министерство инфраструктуры Украины, которое возглавлял Владимир Омелян, вносило в Верховную раду предложение полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Речи о прекращении грузоперевозок при этом в документе не шло.

В середине мая Омелян заявил, что движение пассажирских поездов между Россией и Украиной прекратится само собой, поскольку граждане республики не захотят ездить в соседнюю страну. Свою позицию он объяснил статистическими данными, в соответствии с которыми количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС в 2018 году превысило количество поездок в сторону России.

При этом в середине июля издание LIGA.net со ссылкой на финансовые показатели «Украинских железных дорог» сообщило о том, что за первые пять месяцев 2019 года самым прибыльным направлением оказалось Киев — Москва. На нем «Укрзализница» заработала 117,7 млн гривен (более $4,584 млн). Заполняемость поездов составила 66%. Вторым по прибыльности направлением стал поезд из Одессы в Москву (39,2 млн гривен, или более $1,5 млн).

В настоящее время из Москвы на поезде напрямую можно добраться в Киев, Львов, Николаев, Днепр и Кривой Рог.

Гройсман возглавляет украинское правительство с апреля 2016 года. Он является основателем партии «Украинская стратегия», которая рассчитывает попасть в Верховную раду следующего созыва.