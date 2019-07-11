Москва стала самым прибыльным направлением «Украинских железных дорог»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,18 -0,74 EUR Бирж. 71,08 -0,52 Brent 66,33 +3,17% USD Нал. 63,92 62,04 EUR Нал. 72,00 70,32 USD ЦБ 63,80 +0,03 EUR ЦБ 71,56 +0,10 EUR/USD 1,1252 +0,0046 BTC/USD Бирж. 11 936,00 -164,00 IMOEX 2 822,75 +0% RTSI 1 407,64 +0,92% DJIA 26 860,20 +0,29% Nasdaq 8 202,53 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Cleveland-Cliffs $14 (+36,72%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
AT&T $38 (+12,43%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Procter & Gamble $125 (+9,9%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
Cleveland-Cliffs $14 (+36,72%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
AT&T $38 (+12,43%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Procter & Gamble $125 (+9,9%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 63,8 (+0,03) Quote, 10 июл, 13:26
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 71,56 (+0,1) Quote, 10 июл, 13:26
Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии Общество, 03:51 Интерпол задержал в Уругвае россиян по подозрению в пособничестве мафиози Общество, 03:33 Медведчук назвал Януковича предателем Общество, 03:19 Гранж, ар-деко, неоклассика и еще три стильные идеи для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 03:03 В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер Политика, 02:59 Москва стала самым прибыльным направлением «Украинских железных дорог» Бизнес, 02:57 Власти Москвы утвердили даты празднования Дня города Общество, 02:26 В Харькове неизвестные совершили покушение на кандидата в депутаты Рады Политика, 02:00 Запущенные с Плесецка военные спутники вывели на расчетные орбиты Технологии и медиа, 01:51 Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса Бизнес, 01:24 В Албании в аварию попал автомобиль посольства России Общество, 01:22 Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште РБК и ОТП Банк, 01:04 Ученые назвали найденные в Греции останки человека древнейшими в Евразии Общество, 01:00 Госдуме предложили снизить возраст ответственности за истязание животных Общество, 00:27
Бизнес ,  
0 
Москва стала самым прибыльным направлением «Украинских железных дорог»

Москва стала самым прибыльным направлением «Украинской железной дороги». Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на финансовые показатели компании «Укрзализници» за пять месяцев 2019 года.

Самым прибыльным направлением оказалось Киев — Москва (117,7 млн гривен или более $4,584 млн). Заполняемость поездов составила 66%. Портал отмечает, что этот международный поезд приносил компании больше прибыли, чем пять самых популярных направлений внутри Украины вместе взятых.

Вторым по прибыльности направлением стал поезд из Одессы в Москву (39,2 млн гривен или более $1,5 млн). Его заполняемость составляет 77%. После него идут поезда из Львова, Кривого Рога и Днепра в Москву.

Общество
В Киеве заявили о самопрекращающемся железнодорожном сообщении с Россией

При этом самым прибыльным поездом внутреннего направления стал Киев — Одесса (32,100 млн гривен или $1,25 млн). Его заполняемость составила 88%. Второе место заняло направление из Киева в Днепр (23,9 млн гривен или более $930 тыс.), а третье — Киев — Харьков (20,2 млн гривен или более $786$ тыс.).

В середине мая украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Киев зафиксировал естественное падение количества железнодорожных поездок украинцев в Россию и обратно. Он отметил, что украинские власти поддерживают возможный запрет движения пассажирских поездов между двумя странами.

Теги: Украинские железные дороги, Москва
Материалы по теме
В Киеве заявили о самопрекращающемся железнодорожном сообщении с Россией
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter