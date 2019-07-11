Москва стала самым прибыльным направлением «Украинских железных дорог»

Москва стала самым прибыльным направлением «Украинской железной дороги». Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на финансовые показатели компании «Укрзализници» за пять месяцев 2019 года.

Самым прибыльным направлением оказалось Киев — Москва (117,7 млн гривен или более $4,584 млн). Заполняемость поездов составила 66%. Портал отмечает, что этот международный поезд приносил компании больше прибыли, чем пять самых популярных направлений внутри Украины вместе взятых.

Вторым по прибыльности направлением стал поезд из Одессы в Москву (39,2 млн гривен или более $1,5 млн). Его заполняемость составляет 77%. После него идут поезда из Львова, Кривого Рога и Днепра в Москву.

При этом самым прибыльным поездом внутреннего направления стал Киев — Одесса (32,100 млн гривен или $1,25 млн). Его заполняемость составила 88%. Второе место заняло направление из Киева в Днепр (23,9 млн гривен или более $930 тыс.), а третье — Киев — Харьков (20,2 млн гривен или более $786$ тыс.).