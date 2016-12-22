Кремль поручил разобраться с квотами на рыбу после жалоб и протестов

Путин поручил правительству решить вопрос о перераспределении квот на вылов рыбы, рассказал Песков. Ранее мурманские рыбаки провели акцию протеста, а врио губернатора Приморья попросил президента повлиять на ситуацию с квотами

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Вопрос о перераспределении квот на вылов рыбы в Приморском крае переадресован правительству России, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть соответствующее поручение, которое адресовано кабинету министров и рассматривается в кабинете министров», — сказал Песков.

Ранее в начале июня на встрече с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко пожаловался на то, что крупные компании перекупают у мелких квоты на вылов рыбы.

«Я живу морем, а у меня рыба уходит. Уходит, потому что появляются богатые, скупают [квоты], и результат: у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, я теряю этот промысел», — сказал Тарасенко. По его словам, то же самое скоро произойдет с квотами на отлов краба.

«Вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50% (другим компаниям. — РБК)», — рассказал Тарасенко. По его словам, отбирать распределенные в 2004 году квоты у небольших компаний некорректно, нужно разработать иные меры. ​

Кроме того, 12 июня, протестуя против планов пересмотра квот на вылов краба, рыбаки в Мурманске провели акцию протеста. Корабли в мурманском порту в течение пяти минут давали гудки. «Я получил несколько обращений с моря, что исторический принцип распределения квот по крабу находится под угрозой. Несколько экипажей предложили сегодня высказать свое недовольство действиями чиновников. Было принято решение поддержать эту акцию», — рассказал руководитель Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк информационному агентству «Би-порт». По его словам, с инициативой провести такую акцию к нему обратились капитаны судов и руководители рыбопромысловых компаний.

Сейчас квоты на вылов краба распределяются по так называемому историческому принципу: они закреплены на 15 лет за российскими предприятиями на основании прошедших в 2000–2003 годах аукционов.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову рассмотреть вопрос об изменении действующего механизма квот на вылов крабов. Комментируя этот вопрос в феврале 2018 года, вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что полностью отказываться от действующего механизма распределения квот правительство не намерено.

«Именно возврат к аукционам — нет [не рассматривается], но, возможно, какая-то часть общего допустимого улова будет распределяться на основе аукционов. Небольшая часть», — сказал он.

В конце марта Росрыболовство оценило эффект от возвращения к практике распределения квот на вылов краба через аукционы, заключив, что рентабельность предприятий может снизиться, но такую нагрузку они выдержат. Эту позицию служба направила в правительство.

По данным газеты «Коммерсантъ», инициатором пересмотра мог быть новый крупный игрок рынка — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка и Максима Воробьева. Другим интересантом реформы крабового рынка, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, могли быть Борис и Аркадий Ротенберги, хотя их представитель это опровергал.