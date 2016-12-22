Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Бизнес-решения
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,90 57,30 EUR Нал. 71,38 70,71 USD Бирж. 57,53 -0,19 EUR Бирж. 70,95 -0,06 USD ЦБ. 57,76 +0,20 EUR ЦБ. 71,09 -0,24 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7455,00 -576,00 MOEX 2268,55 +0,86% RTS 1242,11 +1,25% Brent 68,78 -1,48% DJIA 24037,05 +0,79% Nasdaq 6984,95 +0,51% FTSE 7076,15 +0,45%
Росрыболовство оценило эффект от возврата к крабовым аукционам
Лента новостей
Лишние вещи: что не стоит брать с собой в отпуск 16:44, Спецпроект РБК PINK Россия и Украина разорвали соглашение о взаимных поставках оружия 16:39, Политика Прибывший первым к ТЦ в Кемерово пожарный рассказал о тушении огня 16:33, Общество Москва потребовала от Киева «немедленно освободить» экипаж судна «Норд» 16:24, Политика В РАНХиГС увидели риск исключения почти половины россиян из экономики 16:22, Экономика Словения отозвала посла в России для консультаций из-за «дела Скрипаля» 16:18, Политика Дуров извинился за масштабный сбой в работе Telegram 16:18, Технологии и медиа ФАС предостерегла от публичных прогнозов о цене бензина 16:16, Бизнес Легионер ЦСКА отказался продлить контракт с командой 16:16, Спорт Во Франции задержали подозреваемого в попытке сбить военных на машине 16:15, Общество Народный банк Китая: криптовалюты — один из крупнейших рисков для юаня 16:10, Крипто BMW отозвала в России более 1 тыс. моделей X3 16:08, Общество Прокурор попросил 15 лет и 165 млн штрафа для полковника СКР Максименко 16:08, Общество Захарова сочла «глобальным фейком» презентацию Лондона по «делу Скрипаля» 16:03, Политика ООО «Трансхимэкспорт» построит зерновой терминал на Дальнем Востоке​ 15:59, Пресс-релизы Захарова напомнила Джонсону цитату из «Преступления и наказания» 15:56, Политика «Роскосмос» рассказал об испытаниях посадочной системы для миссии на Марс 15:52, Технологии и медиа Прокурор запросил 2,5 года за поджоги машин у офиса адвоката Учителя 15:51, Общество Тобольская чиновница назвала надуманной историю о банкете в день траура 15:48, Общество Bloomberg узнал о переговорах Nissan и Renault о слиянии 15:42, Бизнес Парламент Сербии эвакуировали из-за угрозы мужчины взорвать себя у входа 15:41, Политика В Москве временно закрыли ТЦ «Маркет Град» после проверки МЧС 15:39, Общество Захарова заявила о «безграмотных ответах» Лондона по «делу Скрипаля» 15:29, Политика Игрок сборной Саудовской Аравии будет тренироваться с «Манчестер Юнайтед» 15:24, Спорт Лидеры «нормандской четверки» призвали к пасхальному перемирию в Донбассе 15:17, Политика 14 главных новинок автосалона в Нью-Йорке 15:17, Авто  В РАН заявили о возросшей в два раза за три года «утечке мозгов» 15:10, Общество «Газпром» отразит $2,6 млрд выплат «Нафтогазу» в отчетности за 2017 год 15:07, Бизнес
Росрыболовство оценило эффект от возврата к крабовым аукционам
Бизнес, 14:49
0
Росрыболовство оценило эффект от возврата к крабовым аукционам
Росрыболовство оценило эффект от возвращения к практике распределения квот на вылов краба через аукционы: рентабельность предприятий может снизиться, но такую нагрузку они выдержат. Эту позицию служба направила в правительство
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Решение о возвращении к практике распределения квот на вылов краба через аукционы пока не принято, сообщил журналистам ​глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент РБК.

По его словам, вопрос об изменении действующего механизма распределения квот шире, чем функционал Росрыболовства, он касается других ведомств, в том числе Минэкономразвития и Минфина, поэтому позиция должна быть консолидированной. «Решение будет приниматься прозрачно. Оно будет обсуждаться в рамках правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, поэтому никаких кулуарных решений здесь не будет», — подчеркнул Шестаков. В пресс-службе Росрыболовства уточнили, что проведение комиссии по этому вопросу планируется в апреле.

При этом, как отметил Шестаков, финансовая модель возвращения к аукционам «просчитана и представлена в правительство». Рентабельность рыбодобывающих предприятий может снизиться, но предприятия выдержат такую нагрузку, считают в Росрыболовстве. «Есть в этой модели определенные плюсы. Есть понимание, что нагрузку в виде проведения аукционов рыболовецкие компании выдержат», — сказал он. Говорить о том, какая доля квот на вылов краба может распределяться через аукционы, преждевременно, пока не принято соответствующее решение, подчеркнул он. «Но при реализации от 50% [общего объема квот через аукционы], если будет принято решение, доход в бюджет может составить порядка 80 млрд руб.», — считает глава Росрыболовства. Еще один эффект от возможного возврата к крабовым аукционам — консолидация квот среди крупных игроков, которая даст дополнительные плюсы с точки зрения управления и контроля за отраслью, а также борьбы с серым рынком.

В то же время глава ведомства отметил, что в возврате к аукционам есть свои риски. Опасения ведомства связаны с тем, что в отрасль может прийти иностранный капитал, поскольку для участия в аукционах необходимо значительное количество средств. «Мы не уверены, что те компании, которые сейчас являются участниками рынка, смогут привлечь свободные ресурсы». Другое опасение связано с тем, что многие компании за счет дохода от реализации краба вошли в инвестиционную программу по строительству судов для других видов промысла.

В ходе коллегии министр сельского хозяйства Александр Ткачев также поручил доработать и внести в правительство до 1 июня проект о закреплении инвестквот на строительство судов для добычи краба. По оценкам Минсельхоза, под эти квоты будет построено около 40 среднетоннажных судов.

Скандал с возможной отменой инвестквот и изменением механизма распределения квот на добычу краба начался осенью прошлого года. Тогда президенту Владимиру Путину поступило письмо с предложением вернуться к практике распределения квот через открытые аукционы и отказаться от инвестиционных квот под вылов краба (этот механизм предполагает выдачу квот в обмен на строительство краболовных судов на российских верфях). Президент поручал своему помощнику Андрею Белоусову рассмотреть эту инициативу. Авторы письма не назывались, но, по данным источников «Коммерсанта», им мог быть новый игрок крабового рынка — Русская рыбопромышленная компания (РРПК).

Илья Шестаков тогда заявлял РБК, что аукционы «имеют определенные плюсы». Сейчас квоты на вылов краба закреплены за предприятиями на 15 лет по «историческому принципу» на основании прошедших ранее аукционов. Аукционы действовали в начале 2000-х годов, но в 2004 году их отменили из-за начавшегося кризиса в рыбной отрасли. Возможный возврат аукционов вызвал резкие протесты рыбной отрасли — это повлечет дефолт рыбопромышленных предприятий и поставит под угрозу заключенные контракты на строительство рыбопромысловых судов на российских верфях, предупреждал президент РСПП Александр Шохин в письме к Белоусову.

Инициатива вызвала широкий резонанс, и в конце декабря стало известно, что обсуждается компромиссный выход из ситуации, который предложила РРПК. Как сообщали источники «Ведомостей», было предложено разыгрывать 40% квот на аукционах, 40% — распределять по «историческому принципу», 20% — передавать инвесторам под «инвестиционные квоты». В правительстве не исключают распределения небольшой части квот через крабовые аукционы, заявлял в феврале вице-премьер Аркадий Дворкович.

Скандал с крабами мог стать одной из причин, повлиявших на бизнес самой РРПК. В феврале стало известно, что один из основных владельцев компании — брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев продаст свою долю в компании Глебу Франку, зятю Геннадия Тимченко. «Крабовое письмо», которое вышло от одного акционера без уведомления другого и руководства компании, могло стать последней каплей, после которого Воробьев и Франк «окончательно решили разделить зоны ответственности», предполагал источник РБК.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: аукцион , крабы , Росрыболовство
Главное
Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев по делу о вымогательстве Общество
Материалы по теме
Росрыболовство назвало 2017 год рекордным по вылову за четверть века Экономика
Росрыболовство допустило возвращение аукционов на вылов краба Бизнес
В Госдуме предложили ввести госмонополию на вылов рыбы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.