Росрыболовство оценило эффект от возврата к крабовым аукционам

Росрыболовство оценило эффект от возвращения к практике распределения квот на вылов краба через аукционы: рентабельность предприятий может снизиться, но такую нагрузку они выдержат. Эту позицию служба направила в правительство

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Решение о возвращении к практике распределения квот на вылов краба через аукционы пока не принято, сообщил журналистам ​глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент РБК.

По его словам, вопрос об изменении действующего механизма распределения квот шире, чем функционал Росрыболовства, он касается других ведомств, в том числе Минэкономразвития и Минфина, поэтому позиция должна быть консолидированной. «Решение будет приниматься прозрачно. Оно будет обсуждаться в рамках правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, поэтому никаких кулуарных решений здесь не будет», — подчеркнул Шестаков. В пресс-службе Росрыболовства уточнили, что проведение комиссии по этому вопросу планируется в апреле.

При этом, как отметил Шестаков, финансовая модель возвращения к аукционам «просчитана и представлена в правительство». Рентабельность рыбодобывающих предприятий может снизиться, но предприятия выдержат такую нагрузку, считают в Росрыболовстве. «Есть в этой модели определенные плюсы. Есть понимание, что нагрузку в виде проведения аукционов рыболовецкие компании выдержат», — сказал он. Говорить о том, какая доля квот на вылов краба может распределяться через аукционы, преждевременно, пока не принято соответствующее решение, подчеркнул он. «Но при реализации от 50% [общего объема квот через аукционы], если будет принято решение, доход в бюджет может составить порядка 80 млрд руб.», — считает глава Росрыболовства. Еще один эффект от возможного возврата к крабовым аукционам — консолидация квот среди крупных игроков, которая даст дополнительные плюсы с точки зрения управления и контроля за отраслью, а также борьбы с серым рынком.

В то же время глава ведомства отметил, что в возврате к аукционам есть свои риски. Опасения ведомства связаны с тем, что в отрасль может прийти иностранный капитал, поскольку для участия в аукционах необходимо значительное количество средств. «Мы не уверены, что те компании, которые сейчас являются участниками рынка, смогут привлечь свободные ресурсы». Другое опасение связано с тем, что многие компании за счет дохода от реализации краба вошли в инвестиционную программу по строительству судов для других видов промысла.

В ходе коллегии министр сельского хозяйства Александр Ткачев также поручил доработать и внести в правительство до 1 июня проект о закреплении инвестквот на строительство судов для добычи краба. По оценкам Минсельхоза, под эти квоты будет построено около 40 среднетоннажных судов.

Скандал с возможной отменой инвестквот и изменением механизма распределения квот на добычу краба начался осенью прошлого года. Тогда президенту Владимиру Путину поступило письмо с предложением вернуться к практике распределения квот через открытые аукционы и отказаться от инвестиционных квот под вылов краба (этот механизм предполагает выдачу квот в обмен на строительство краболовных судов на российских верфях). Президент поручал своему помощнику Андрею Белоусову рассмотреть эту инициативу. Авторы письма не назывались, но, по данным источников «Коммерсанта», им мог быть новый игрок крабового рынка — Русская рыбопромышленная компания (РРПК).

Илья Шестаков тогда заявлял РБК, что аукционы «имеют определенные плюсы». Сейчас квоты на вылов краба закреплены за предприятиями на 15 лет по «историческому принципу» на основании прошедших ранее аукционов. Аукционы действовали в начале 2000-х годов, но в 2004 году их отменили из-за начавшегося кризиса в рыбной отрасли. Возможный возврат аукционов вызвал резкие протесты рыбной отрасли — это повлечет дефолт рыбопромышленных предприятий и поставит под угрозу заключенные контракты на строительство рыбопромысловых судов на российских верфях, предупреждал президент РСПП Александр Шохин в письме к Белоусову.

Инициатива вызвала широкий резонанс, и в конце декабря стало известно, что обсуждается компромиссный выход из ситуации, который предложила РРПК. Как сообщали источники «Ведомостей», было предложено разыгрывать 40% квот на аукционах, 40% — распределять по «историческому принципу», 20% — передавать инвесторам под «инвестиционные квоты». В правительстве не исключают распределения небольшой части квот через крабовые аукционы, заявлял в феврале вице-премьер Аркадий Дворкович.

Скандал с крабами мог стать одной из причин, повлиявших на бизнес самой РРПК. В феврале стало известно, что один из основных владельцев компании — брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев продаст свою долю в компании Глебу Франку, зятю Геннадия Тимченко. «Крабовое письмо», которое вышло от одного акционера без уведомления другого и руководства компании, могло стать последней каплей, после которого Воробьев и Франк «окончательно решили разделить зоны ответственности», предполагал источник РБК.