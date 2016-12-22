Британский замминистра напомнил Трампу о манерах после критики плана Мэй

После визита Дональда Трампа в Великобританию британский замминистра задал риторический вопрос о манерах «господина президента» в Twitter. Ранее Трамп критиковал правительство Мэй за выбранный план Brexit

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Замминистра по делам высшего образования, науки и исследований Великобритании Сэм Гийма после визита президента США Дональда Трампа и критики, которой тот подверг правительство Терезы Мэй, написал в своем Twitter: «Где ваши манеры, господин президент?».

Во время своего визита в Великобританию Трамп дал интервью британской газете The Sun, в котором раскритиковал план Великобритании по выходу из ЕС, принятый правительством Терезы Мэй, и рассказал о данных ей советах, которые она «не послушала».

По мнению Трампа, план выхода из ЕС, выбранный правительством Мэй, вероятно, «убьет» шансы на заключение торговой сделки между правительством Британии и США.

«Если они будут заключать соглашения таким образом, то мы будем иметь дело с Европейским союзом, вместо того чтобы иметь дело с Великобританией, так что это, возможно, убьет​ сделку», — сказал Трамп, отметив, что это может стать «концом одних из наиболее тесных торговых отношений с США».

Он также рассказал, что давал советы Терезе Мэй, как лучше организовать выход Великобритании из ЕС, и сообщил, что премьер-министр их «не послушала». «Я бы сказал, что она пошла в противоположную сторону. И это хорошо. Она должна вести переговоры наилучшим способом, который знает. Но то, что происходит, очень плохо», — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп выразил сожаление, что свой пост министра иностранных дел Великобритании покинул Борис Джонсон, который разошелся во взглядах на Brexit с Терезой Мэй, и заявил, что политика премьера приведет к тому, что Великобритания станет колонией ЕС.

Правительство Великобритании во главе с Терезой Мэй готовится реализовать план по выходу страны из Европейского союза, который был согласован 6 июля. Достигнутый компромисс содержит уступки Брюсселю. Главный из них — согласие Британии следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией. В обмен Лондон намерен получить гарантии на неограниченную торговлю этими товарами на европейском едином рынке. Кроме того, документ предполагает, что после Brexit королевство будет «принимать к сведению» некоторые решения Европейского суда в Люксембурге.

Противники этого варианта выступали за «жесткий Brexit», который предполагал выход Великобритании из Европейского единого рынка (ЕЕР), Таможенного союза ЕС, а также прекращение распространения юрисдикции Суда Европейского союза на Британию.

Помимо Джонсона свои посты из-за несогласия с Мэй оставили ответственный за переговоры Великобритании с ЕС Дэвид Дэвис, а также его заместитель Стив Бэйкер.

Сэм Гийма в ранге заместителя министра курирует вопросы высшего образования, науки и исследований в правительстве Терезы Мэй с января 2018 года и работает совместно с двумя министерствами Великобритании — Министерством образования и Министерством ​по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.