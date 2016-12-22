ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,69 61,91 EUR Нал. 73,02 72,14 USD Бирж. 62,30 +0,04 EUR Бирж. 72,40 -0,26 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6243,20 +69,20 IMOEX 2333,95 +0,51% RTSI 1180,28 +0,24% Brent 73,86 +0,42% DJIA 24924,89 +0,91% Nasdaq 7823,92 +1,39%
Британский замминистра напомнил Трампу о манерах после критики плана Мэй
Лента новостей
В Кремле назвали Трампа «визави» по переговорам 13:23, Политика Британский замминистра напомнил Трампу о манерах после критики плана Мэй 13:15, Политика Минэкономразвития отчиталось о снижении темпов роста цен на бензин 13:14, Экономика «Челси» объявил об отставке главного тренера 13:10, Спорт The Times узнала о покупке Абрамовичем пентхауса в Лондоне за £30 млн 13:06, Общество Кремль пообещал рассмотреть обращение матери Сенцова к Путину 13:01, Политика Одежда с мозгами: как вещи заменяют врачей, тренеров и смартфоны 12:59, РБК и Ингосстрах Илюмжинов назвал политическим решение ФИДЕ отстранить его от должности 12:58, Общество Инфантино рассказал об изменившемся восприятии России после ЧМ 12:53, Общество СМИ сообщили о проблемах со здоровьем главы Еврокомиссии Юнкера 12:45, Политика Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 12:25, РБК и ГАЗ Финляндия ввела контроль на границах с ЕС из-за встречи Путина и Трампа 12:22, Политика 6 полезных советов от риелторов продавцам квартир 12:20, Недвижимость В Тегеране предрекли уход России из Сирии вслед за Ираном 12:17, Политика ФИДЕ отстранила Илюмжинова от должности за нарушение этики 12:14, Общество «Роскачество» разъяснило вид «молочки» при новом техрегламенте 12:14, Общество Гол-фантом в финале: как советский арбитр стал одним из героев ЧМ-1966 12:06, Спорт Нервы для машины: как бизнес использует нейросети​ 12:06, Партнерский материал Верховный суд Крыма приговорил украинского диверсанта к 8 годам колонии 12:04, Общество В Москве пациент больницы с ножом заперся в палате с соседями 12:00, Общество Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникову 11:57, Общество В дни ЧМ интерес москвичей к букмекерам вырос в пять раз 11:56, Общество Билл Баргидт, Abra: Bitcoin подорожает до $50 тысяч 11:56, Крипто Украинский генерал рассказал об идеологической деоккупации Донбасса 11:55, Политика Черчесов рассказал об огорчении от результата сборной России на ЧМ 11:54, Общество SANA сообщило о десятках погибших при авианалете коалиции США в Сирии 11:49, Политика
Британский замминистра напомнил Трампу о манерах после критики плана Мэй
Политика, 13:15
0
Британский замминистра напомнил Трампу о манерах после критики плана Мэй
После визита Дональда Трампа в Великобританию британский замминистра задал риторический вопрос о манерах «господина президента» в Twitter. Ранее Трамп критиковал правительство Мэй за выбранный план Brexit
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Замминистра по делам высшего образования, науки и исследований Великобритании Сэм Гийма после визита президента США Дональда Трампа и критики, которой тот подверг правительство Терезы Мэй, написал в своем Twitter: «Где ваши манеры, господин президент?».

Во время своего визита в Великобританию Трамп дал интервью британской газете The Sun, в котором раскритиковал план Великобритании по выходу из ЕС, принятый правительством Терезы Мэй, и рассказал о данных ей советах, которые она «не послушала».

По мнению Трампа, план выхода из ЕС, выбранный правительством Мэй, вероятно, «убьет» шансы на заключение торговой сделки между правительством Британии и США.

«Если они будут заключать соглашения таким образом, то мы будем иметь дело с Европейским союзом, вместо того чтобы иметь дело с Великобританией, так что это, возможно, убьет​ сделку», — сказал Трамп, отметив, что это может стать «концом одних из наиболее тесных торговых отношений с США».

Он также рассказал, что давал советы Терезе Мэй, как лучше организовать выход Великобритании из ЕС, и сообщил, что премьер-министр их «не послушала». «Я бы сказал, что она пошла в противоположную сторону. И это хорошо. Она должна вести переговоры наилучшим способом, который знает. Но то, что происходит, очень плохо», — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп выразил сожаление, что свой пост министра иностранных дел Великобритании покинул Борис Джонсон, который разошелся во взглядах на Brexit с Терезой Мэй, и заявил, что политика премьера приведет к тому, что Великобритания станет колонией ЕС.

Чем обернется политический кризис в Великобритании для Brexit
Политика

Правительство Великобритании во главе с Терезой Мэй готовится реализовать план по выходу страны из Европейского союза, который был согласован 6 июля. Достигнутый компромисс содержит уступки Брюсселю. Главный из них — согласие Британии следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией. В обмен Лондон намерен получить гарантии на неограниченную торговлю этими товарами на европейском едином рынке. Кроме того, документ предполагает, что после Brexit королевство будет «принимать к сведению» некоторые решения Европейского суда в Люксембурге.

Противники этого варианта выступали за «жесткий Brexit», который предполагал выход Великобритании из Европейского единого рынка (ЕЕР), Таможенного союза ЕС, а также прекращение распространения юрисдикции Суда Европейского союза на Британию.

Помимо Джонсона свои посты из-за несогласия с Мэй оставили ответственный за переговоры Великобритании с ЕС Дэвид Дэвис, а также его заместитель Стив Бэйкер.

Сэм Гийма в ранге заместителя министра курирует вопросы высшего образования, науки и исследований в правительстве Терезы Мэй с января 2018 года и работает совместно с двумя министерствами Великобритании — Министерством образования и Министерством ​по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Великобритания , Тереза Мэй , Дональд Трамп
Главное
ФИДЕ отстранила Илюмжинова от должности за нарушение этики Общество
Материалы по теме
Трамп пожелал ушедшему Джонсону стать «великим» премьером Великобритании Политика
Трамп назвал убийственным для сделки с США «мягкий» Brexit Терезы Мэй Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter