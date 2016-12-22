ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,81 62,06 EUR Нал. 73,59 72,47 USD Бирж. 62,36 +0,62 EUR Бирж. 72,83 +0,27 USD ЦБ. 62,21 +0,11 EUR ЦБ. 72,68 -0,17 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 6237,50 -122,90 IMOEX 2322,06 -0,60% RTSI 1177,50 -0,75% Brent 73,55 -3,69% DJIA 24924,89 +0,91% Nasdaq 7823,92 +1,39%
Трамп назвал убийственным для сделки с США «мягкий» Brexit Терезы Мэй
Лента новостей
В США власти связали вспышку кишечной инфекции с салатами из McDonald’s 03:29, Общество В «Дикси» петербуржцу предрекли раннюю смерть из-за жалобы на кассира 03:06, Общество Порошенко заявил о «тщательном» обсуждении с Трампом встречи с Путиным 02:49, Политика Трамп назвал убийственным для сделки с США «мягкий» Brexit Терезы Мэй 02:19, Политика СМИ сообщили о 12 пострадавших при взрыве у аэропорта в Каире 02:12, Общество США потребовали от Китая и России прекратить поставки топлива в КНДР 01:57, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 01:54, РБК и «Шелл» Нацбанк Украины назвал срыв программ МВФ главным риском для экономики 01:40, Политика Трамп отправится на саммит с Путиным вместе с Помпео 01:33, Политика У аэропорта Каира произошел взрыв 00:43, Общество Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа 00:38, Политика Угол зрения: виртуальная реальность от покемонов и Формулы-1 до заводов 12 июл, 23:58, Партнерский материал «Яндекс» получил разрешение на смартфон собственного производства 12 июл, 23:57, Технологии и медиа СМИ сообщили об изъятии слова «раса» из конституции Франции 12 июл, 23:55, Политика СМИ сообщили о желании Трампа перекрасить «борт номер один» в триколор 12 июл, 23:22, Политика Apple представила новую линейку MacBook Pro повышенной производительности 12 июл, 23:18, Технологии и медиа Британская полиция перекрыла улицу у ресторана из «дела Скрипалей» 12 июл, 23:05, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 12 июл, 22:50, РБК и Volkswagen Teramont Посольство Британии прокомментировало обнаружение британского фаната 12 июл, 22:45, Общество Черчесов поблагодарил тренера сборной Украины за советы об игре саудовцев 12 июл, 22:39, Общество СМИ узнали об увольнении главного тренера «Челси» 12 июл, 22:30, Спорт Москва запросила у Минска агреман на назначение полпреда Бабича послом 12 июл, 22:22, Политика Что привело к рекордному за два года падению цен на нефть 12 июл, 22:17, Экономика «Игру престолов» номинировали на «Эмми» в 22 категориях 12 июл, 22:13, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 12 июл, 22:08, РБК и Schneider Electric Минздрав показал проект закона о декриминализации ошибок с обезболивающим 12 июл, 22:06, Общество Глава Польши заявил об ожидании от Киева шагов по дегероизации членов УПА 12 июл, 22:00, Политика «Барселона» объявила о переходе французского футболиста за €36 млн 12 июл, 21:49, Спорт
Трамп назвал убийственным для сделки с США «мягкий» Brexit Терезы Мэй
Политика, 02:19
0
Трамп назвал убийственным для сделки с США «мягкий» Brexit Терезы Мэй
Стратегия «мягкого» выхода из Евросоюза, которую приняло правительство Терезы Мэй, негативно скажется на будущем торговом соглашении с США, заявил Дональд Трамп. По словам президента США, такой Brexit «убьет сделку»
Дональд Трамп и Тереза Мэй (Фото: Markus Schreiber / AP)

Президент США Дональд Трамп, который находится с визитом в Великобритании, негативно отозвался о приятом правительством Терезы Мэй плане «мягкого» выхода из Евросоюза. По мнению Трампа, этот вариант «убьет сделку» Великобритании с США.

Об этом американский президент заявил в интервью изданию The Sun.

«Если они будут заключать соглашения таким образом, то мы будем иметь дело с Европейским союзом вместо того, чтобы иметь дело с Великобританией, поэтому это, возможно, убьет​ сделку», — сказал Трамп. «Если они так поступят, то это, возможно, станет концом одних из наиболее тесных торговых отношений с США», — подчеркнул президент.

Трамп также рассказал, что советовал Мэй, как лучше организовать выход страны из ЕС. «Я бы сделал это совсем по-другому. Вообще-то, я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она не согласилась, не послушала меня. Она хотела пойти другим путем. Я бы сказал, что она пошла в противоположную сторону. И это хорошо. Она должна вести переговоры наилучшим способом, который она знает. Но то, что происходит — очень плохо», — пояснил Трамп.

Чем обернется политический кризис в Великобритании для Brexit
Политика

Президент США также заявил, что Борис Джонсон, ушедший в отставку с поста главы МИД Великобритании, стал бы «отличным» премьер-министром. «Мне очень жаль, что он покинул правительство, и я надеюсь, что он вернется… Я думаю, что он был бы отличным премьер-министром. Я думаю, у него есть все, что для этого требуется», — сказал Трамп.

Джонсон подал в отставку из-за несогласия с принятым Мэй способом выхода страны из ЕС. По его словам, политика Мэй приведет к тому, что Великобритания станет колонией ЕС. «Мы действительно движемся к статусу колонии, и многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этого конкретного соглашения», — написал экс-министр в письме главе правительства Великобритании.

При этом Трамп назвал фейком информацию о том, что он плохо отзывался о Мэй. У него спросили, как он относится к материалу The Washington Post, которая сообщила, что Трамп называет британского премьера «любящей покомандовать школьной учительницей». «Нет, нет, нет, нет. Это фейковые новости. Я думаю, что она приятный человек. Я очень мило с ней общаюсь. Газета The Washington Post — это сплошной фейк, лоббисты Amazon», — резюмировал президент США.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Brexit , Тереза Мэй , Дональд Трамп
Главное
«Ромир» зафиксировал резкий рост объема «свободных денег» у россиян Финансы
Материалы по теме
Джонсон предупредил Мэй о движении Британии к статусу колонии ЕС Политика
Траты по-американски: о чем договорился Трамп на саммите НАТО в Брюсселе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter