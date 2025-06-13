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Операция Израиля против Ирана ,  
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Axios узнал, что США дали Израилю «зеленый свет» на удар по Ирану

Axios: США негласно одобрили удар Израиля по Ирану, но официально были против
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Трамп официально был против ударов Израиля, но негласно дал свое согласие, пишет Axios. Источники объяснили: так Вашингтон и Тель-Авив добились, чтобы иранские командующие не изменили место пребывания из-за опасений атаки
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и его помощники в приватных беседах не были против планов Израиля насчет ударов по Ирану и на публике «только притворялись», что не согласны, пишет Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

«У нас был четкий зеленый свет со стороны США», — сказал один из собеседников издания. По словам израильских чиновников, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху координировали действия во время телефонного разговора 9 июня, хотя помощники главы израильского кабмина сообщали о том, что американский лидер пытался помешать атаке.

Американские власти придерживались этой тактики, чтобы Иран не считал, будто удары неизбежны, а также чтобы иранские командующие, которых Израиль запланировал ликвидировать, не сменили место пребывания.

Израиль объявил о проведении операции против Ирана из-за его ядерной программы в ночь на 13 июня. В ЦАХАЛ отчитались, что были убиты три самых высокопоставленных иранских военных командира: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Их гибель подтвердили власти Ирана. По данным Tasnim, также погибли шестеро ученых-ядерщиков.

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Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Израиль действовал самостоятельно, а «Иран не должен наносить удары по интересам или персоналу США». Позднее Трамп сообщил, что знал о готовящейся операции, но США не были в нее вовлечены. По данным Axios, идея о проведении одновременной атаки против ракетной и ядерной программ Ирана возникла после того, как Тегеран нанес удар по Израилю в октябре. «Интенсивная и тайная» подготовка длилась восемь месяцев, уточняет издание. На фоне эскалации США вывели часть персонала с Ближнего Востока 11 июня. По данным Reuters, готовится частичная эвакуация американских сотрудников в Ираке, Кувейте и Бахрейне.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Иран Израиль США Дональд Трамп ядерная программа
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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