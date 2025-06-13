Axios узнал, что США дали Израилю «зеленый свет» на удар по Ирану

Axios: США негласно одобрили удар Израиля по Ирану, но официально были против

Трамп официально был против ударов Израиля, но негласно дал свое согласие, пишет Axios. Источники объяснили: так Вашингтон и Тель-Авив добились, чтобы иранские командующие не изменили место пребывания из-за опасений атаки

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и его помощники в приватных беседах не были против планов Израиля насчет ударов по Ирану и на публике «только притворялись», что не согласны, пишет Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

«У нас был четкий зеленый свет со стороны США», — сказал один из собеседников издания. По словам израильских чиновников, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху координировали действия во время телефонного разговора 9 июня, хотя помощники главы израильского кабмина сообщали о том, что американский лидер пытался помешать атаке.

Американские власти придерживались этой тактики, чтобы Иран не считал, будто удары неизбежны, а также чтобы иранские командующие, которых Израиль запланировал ликвидировать, не сменили место пребывания.

Израиль объявил о проведении операции против Ирана из-за его ядерной программы в ночь на 13 июня. В ЦАХАЛ отчитались, что были убиты три самых высокопоставленных иранских военных командира: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Их гибель подтвердили власти Ирана. По данным Tasnim, также погибли шестеро ученых-ядерщиков.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Израиль действовал самостоятельно, а «Иран не должен наносить удары по интересам или персоналу США». Позднее Трамп сообщил, что знал о готовящейся операции, но США не были в нее вовлечены. По данным Axios, идея о проведении одновременной атаки против ракетной и ядерной программ Ирана возникла после того, как Тегеран нанес удар по Израилю в октябре. «Интенсивная и тайная» подготовка длилась восемь месяцев, уточняет издание. На фоне эскалации США вывели часть персонала с Ближнего Востока 11 июня. По данным Reuters, готовится частичная эвакуация американских сотрудников в Ираке, Кувейте и Бахрейне.