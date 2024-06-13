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Война с хуситами ,  
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Хуситы нанесли ракетный удар по украинскому судну «Вербена»

Сюжет
Война с хуситами
Украинский сухогруз, шедший из Таиланда в Италию, подвергся атаке ракет хуситов. Один моряк ранен, американский вертолет эвакуировал его для оказания медицинской помощи
Фото: Chris Cavagnaro / U.S. Navy / Getty Images
Фото: Chris Cavagnaro / U.S. Navy / Getty Images

Йеменские хуситы атаковали двумя противокорабельными ракетами сухогруз «Вербена», принадлежащий Украине, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в X.

«Вербена» совсем недавно находилось в Малайзии и направлялось в Италию с грузом строительных материалов из дерева. «Вербена» сообщил о повреждениях и последующем пожаре на борту. Экипаж продолжает бороться с огнем. Во время нападения был серьезно ранен один гражданский моряк», — сказано в сообщении.

Вертолет с американского крейсера Philippine Sea (CG-58) эвакуировал раненого моряка на корабль союзных сил для медицинской помощи.

Украинский сухогруз «Вербена» ходит под флагом Палау и эксплуатируется Польшей. Он отплыл из Таиланда с пунктом назначения в Венеции, следует из данных сервиса отслеживания судов MarineTraffic.

США заявили о причастности Ирана к атакам хуситов на суда в Красном море
Политика
Фото:Getty Images

Хуситские повстанцы начали атаковать торговые суда в Красном море и близлежащих районах в рамках поддержки группировки ХАМАС в ее войне против Израиля. Хуситы нападают на те суда, которые подозревают в связи с Израилем.

Потери грузоперевозчиков из-за необходимости изменять маршрут судов и обходить районы действия хуситов только за прошлый год составили около $35 млрд, подсчитал CNBC. Как писал Bloomberg, действия хуситов привели к перегрузу крупных азиатских портов и образованию пробок вблизи них.

США обвиняют Иран в поставкам хуситам вооружений, в Тегеране отвергают эти данные.

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
хуситы Йемен Украина Аденский залив

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