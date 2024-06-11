На Украине учебным заведениям запретили кондиционеры для экономии энергии

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На Украине учебным заведениям запретили включать кондиционеры и уличное освещение. Соответствующее распоряжение опубликовало Минобразования, передает «Страна.ua».

Меры приняты в целях экономии электроэнергии.

Ранее включать кондиционеры запретили в государственных учреждениях. Исключением стали больницы и предприятия, где охлаждение воздуха — часть производственного процесса.

С 20 мая на Украине ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей, а с начала июня они распространились и на отдельные районы. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры при этом не ограничивается.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.