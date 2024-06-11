 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине учебным заведениям запретили кондиционеры для экономии энергии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

На Украине учебным заведениям запретили включать кондиционеры и уличное освещение. Соответствующее распоряжение опубликовало Минобразования, передает «Страна.ua».

Меры приняты в целях экономии электроэнергии.

Ранее включать кондиционеры запретили в государственных учреждениях. Исключением стали больницы и предприятия, где охлаждение воздуха — часть производственного процесса.

Украинским чиновникам запретили кондиционеры из-за дефицита электричества
Политика
Фото:Zhang Wenkui / Zuma / Global Look Press

С 20 мая на Украине ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей, а с начала июня они распространились и на отдельные районы. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры при этом не ограничивается.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Украина Кондиционеры дефицит электроэнергии запрет

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Путин заявил о недопустимости нехватки энергообъектов в Москве
Политика
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в пяти областях
Политика
«Укрэнерго» предупредило о возможном возобновлении отключений света
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 16:47
Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом Политика, 21:00
Сборная Украины разгромно победила в последнем матче перед Евро-2024 Спорт, 20:56
В Минобороны Словакии посчитали незаконной передачу Киеву 13 МиГ-29 Политика, 20:55
Названы даты слушаний в CAS по делу о золоте фигуристов на ОИ-2022 Спорт, 20:53
Рискнет ли Израиль начать в Ливане войну против «Хезболлы» Политика, 20:50
В Одессе сотрудники военкомата подрались с бригадой скорой помощи Политика, 20:47
Глава Rheinmetall предупредил о задержках в поставках оружия Украине Политика, 20:41
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
7 простых шагов для получения машины в лизинг быстро РБК и ВТБ Лизинг, 20:39
Бывший мэр Купянска умер после покушения Политика, 20:34
На Украине учебным заведениям запретили кондиционеры для экономии энергии Политика, 20:12
Плющенко и Авербух получили многомиллионные гранты на ледовые шоу Спорт, 20:01
Президент Болгарии рассказал о реалиях конфликта для Украины Политика, 20:00
Биткоин-трейдеры снизили аппетит к риску перед выходом макроданных в США Крипто, 19:58
Суд запретил называть Усманова владельцем виллы в Германии Бизнес, 19:53