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Военная операция на Украине ,  
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Орбан встретился с сыном Трампа в Будапеште

Сын Трампа прибыл в Будапешт и обсудил с Орбаном конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Орбан встретился с сыном Трампа, они обсудили ситуацию на Украине, сообщил пресс-секретарь премьера Венгрии. Ранее глава венгерского кабмина называл экс-президента США единственным лидером, способным остановить конфликт
Дональд Трамп-младший и Виктор Орбан
Дональд Трамп-младший и Виктор Орбан (Фото: orbanviktor / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с сыном бывшего президента США Дональдом Трампом-младшим в Будапеште, сообщил агентству MTI пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

По его словам, Орбан и Трамп-младший обсудили отношения двух стран, борьбу с нелегальной миграцией, а также конфликт на Украине. Сын экс-президента США прибыл в Венгрию по приглашению главы Торгово-промышленной палаты Будапешта, отмечает портал Index. Он, в частности, примет участие в бизнес-конференции, посвященной инвестициям США в Центральной и Восточной Европе.

Сам Трамп встречался с Орбаном в марте в своем поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Как уточнял NBC News со ссылкой на избирательный штаб республиканца, они обсудили «широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации». Действующий президент США Джо Байден тогда раскритиковал эти переговоры. «Вы знаете, с кем он встречается сегодня в «Мар-а-Лаго»? С Орбаном из Венгрии, который прямо сказал, что демократия не работает», — заявлял он в ходе встречи со своими сторонниками в Филадельфии. Байден также называл Трампа «старым приятелем» президента России Владимира Путина.

Ранее Орбан называл Трампа «единственным человеком, способным остановить конфликт на Украине». Премьер-министр Венгрии неоднократно блокировал финансовую помощь Киеву, связывая этот шаг с эскалацией. Он выступил за дипломатическое урегулирование конфликта, которое предполагает переговоры о прекращении огня и мире.

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Трамп неоднократно утверждал, что в случае победы на предстоящих президентских выборах в США он сможет договориться о завершении боевых действий за 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский называл такую инициативу «очень опасной». По его словам, предложение Трампа не учитывает мнение украинского народа.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США Венгрия Украина Дональд Трамп-младший Виктор Орбан

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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