Орбан: мир на Украине зависит от результатов выборов в США и Европарламент

Орбан рассказал, от чего зависит мир на Украине

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Урегулировать конфликт на Украине можно будет в случае победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и США, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Híradó.

По его мнению, главной темой проходящих сейчас выборов в Европарламент во Франции, Германии, Италии, других странах ЕС стал «вопрос о войне и мире». «Это половина работы, другую половину должен будет сделать американский народ на президентских выборах. И тогда может быть мир», — добавил Орбан.

Голосование на выборах в Европарламент в большинстве стран, в том числе в Венгрии, проходит 9 июня, в так называемое большое воскресенье — финальный день выборов.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Основные кандидаты — бывший глава государства Дональд Трамп и действующий — Джо Байден.

Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий» — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в составе России. Президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.