В Шебекино трое бойцов и журналист «России 24» подорвались на мине

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В городе Шебекино в Белгородской области на мине подорвались четыре человека, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча», — написал губернатор. Еще одного раненого скорая доставила в больницу № 2 города Белгорода. Двух пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Материал дополняется.