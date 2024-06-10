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Военная операция на Украине ,  
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В Шебекино трое бойцов и журналист «России 24» подорвались на мине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В городе Шебекино в Белгородской области на мине подорвались четыре человека, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча», — написал губернатор. Еще одного раненого скорая доставила в больницу № 2 города Белгорода. Двух пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

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Теги
Шебекино «Россия-24»

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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