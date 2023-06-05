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Суд оштрафовал Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву на ₽30 тыс. за отсутствие маркировки иноагента
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом) на 30 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«[Причина] — отсутствие маркировки иноагента», — пояснили в суде.

Административное дело в отношении Лазаревой по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) было зарегистрировано 16 мая, следует из картотеки суда. Судья рассмотрела его 5 июня. Минимальный штраф за отсутствие маркировки иноагента для граждан — 30 тыс. руб., а максимальный — 50 тыс. руб.

Минюст признал Лазареву иноагентом в июле 2022 года. В графе об иностранных источниках финансирования у нее была указана Украина. Физическим лицом, выполняющим функции иноагента, в России считается лицо, которое получило «поддержку из-за рубежа» либо находится «под иностранным влиянием» и занимается политической деятельностью в России, целенаправленным сбором данных в сфере военной, военно-технической деятельности России или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

Лазарева по состоянию на апрель 2022 года проживала в Испании. Телеведущая говорила, что намерена оставаться там, чтобы не подвергать себя опасности. «Я не герой, извините. Тут побуду, но при первой возможности, конечно, вернусь. Когда это произойдет — не знаю. Если бы я сразу понимала, чем это все обернется: что меня выключат из профессии, что я больше никогда не буду востребована, то, может, еще бы подумала, что говорить», — говорила она в эфире телеканала «Дождь» (его Минюст тоже внес в список иноагентов).

Теги
Татьяна Лазарева маркировка иноагенты штраф новости
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