Медведев призвал превратить жизнь Запада в кошмар после новых санкций

Нужно пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против России санкции, сказал Медведев. 12 июня США расширили ограничения, под них попала и Мосбиржа. Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Жизнь США и их союзников необходимо превратить в «сплошной безумный кошмар», в котором будет невозможно отличить «дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, нужно каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против России и россиян ограничения, в том числе вред экономикам, институтам и правителям таких государств.

Медведев подчеркнул, что для этого необходимо искать критические уязвимости экономик западных стран, парализовать работу их компаний и госучреждений, находить проблемы в их важнейших технологиях.

«Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги. Наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры», — написал запмпред Совбеза.

Медведев также в связи с вводом новых санкций процитировал Ветхий Завет (Левит, 24:20) — «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал <…>, так и ему должно сделать».

12 июня США ввели более 300 новых ограничений против России, в том числе и против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ, контрагент во всех валютных сделках на Мосбирже) и Национального расчетного депозитария (НРД).

Мосбиржа в тот же день сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро в связи с санкциями. Банк России подчеркнул, что приостанавливает проведение биржевых торгов только в долларах и евро, а сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Также приостановлены торги гонконгским долларом, так как он привязан к американской валюте.

Вашингтон запретил с 12 сентября предоставление ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT. Минфин и Госдеп США издали специальное постановление, которое предусматривает запрет на предоставление любому лицу в России проектных услуг и услуг по IT-консультированию и запрет на поставку облачных технологий и услуг IT-поддержки для управления предприятием, а также ПО для проектирования и производства.

Также США ввели ограничения против СПГ-проектов — «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча», «Мурманск-Трансгаз» и ООО «Обский газохимический комплекс».

Россия cчитает западные санкции незаконными. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя новые американские ограничения, заявила, что Москва «не оставит подобные агрессивные действия без ответа».