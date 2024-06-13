Врио главы Алтая Турчак сдал документы в избирком

Турчак стал главой Алтая вместо Олега Хорохордина, который руководил регионом с 2019 года, а в июне ушел в отставку. Бывший первый вице-спикер Совета Федерации объявил о начале избирательной кампании

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак подал в избирком документы для выдвижения на выборах, об этом он написал в телеграм-канале.

«Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала. Вместе с командой «Единой России» проведу ее «в полях», общаясь с людьми», — сообщил Турчак.

4 июня Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации и секретарю генсовета «Единой России» Турчаку возглавить республику. Тот пообещал сделать «все, чтобы заручиться» поддержкой жителей в ходе избирательной кампании на выборах и «раскрыть богатый потенциал Республики Алтай». Турчак сменил Олега Хорохордина, который руководил Алтаем с 2019 года. Тот объявил об уходе в отставку в связи с переходом на другую работу. Из тех губернаторов, у которых истекали полномочия в этом году, он был единственным, с кем Путин не проводил встречу по поводу переизбрания на новый срок. На следующий день Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера.