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Россия денонсировала договор с Украиной о Керченском проливе

Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об использовании Керченского пролива
Россия денонсировала договор 2003 года вслед за Украиной, парламент которой принял такое решение в феврале. В Москве заявили, что из-за присоединения к России новых регионов берега акваторий контролирует только российская сторона
Керченский пролив
Керченский пролив (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ опубликован на портале правовой информации.

Госдума поддержала денонсацию документа 1 июня, спустя неделю ее одобрил Совфед. Документ в нижнюю палату внес президент России. Украинская сторона денонсировала договор 24 февраля этого года.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в результате вхождения ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива теперь контролирует только российская сторона, в то время как Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.

Договор в декабре 2003 года подписали Путин и занимавший на тот момент пост президента Украины Леонид Кучма. В документе стороны обязались, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины» и «будучи убеждены в том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами», обеспечить свободное судоходство военным кораблям и торговым судам под флагами стран, а также сотрудничать в рыболовстве, защите морской среды и экологической безопасности.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Украина Керченский пролив Азовское море Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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