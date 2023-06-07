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Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море

Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Совет Федерации поддержал законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Трансляция заседания верхней палаты шла на ее сайте.

За принятие законопроекта высказались все 147 присутствовавших на заседании сенаторов (82,6% от общего числа).

Законопроект внес в Госдуму 24 мая президент России Владимир Путин. Члены нижней палаты поддержали его на заседании 1 июня.

Россия и Украина подписали соглашение в 2003 году в Керчи. В нем были урегулированы вопросы судоходства торговых и военных кораблей и судов других стран в Азовском море и Керченском проливе. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в результате принятия ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива теперь контролирует только Москва, в то время как Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.

Киев денонсировал договор о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе в феврале 2023 года.

Теги
Украина Азовское море Керченский пролив денонсация Совет Федерации
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