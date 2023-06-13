Мобилизованных предложили освободить от уголовного наказания после службы

Речь идет об уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Поправки также касаются контрактников

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Мобилизованных, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, могут освободить от наказания после награждения или увольнения со службы. Такой законопроект в Госдуму внесли депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина («Единая Россия), а также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Поправки касаются мобилизованных и тех, кто заключил контракт с Минобороны. Их предлагается освободить от уголовного наказания даже если они совершили преступление до вступления закона в силу.

На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольческие отряды должны до 1 июля подписать контракт с военным ведомством. В нем считают, что это придаст добровольческим отрядам необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. 12 июня Минобороны сообщило, что подписало контракт с отрядом чеченского спецназа «Ахмат».

В конце мая в Госдуме предложили разрешить заключать контракты с Минобороны гражданам, которые имеют судимость или признаны ограниченно годными. Законопроект внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

Как утверждают авторы поправок, в ходе работы «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен».

Законопроект касается периодов мобилизации, военного положения и военного времени. Исключения составят случаи, когда судимость имеется по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже, преступлениях против половой неприкосновенности и за другие тяжкие и особо тяжкие правонарушения. Помимо этого, Минобороны составит специальный список заболеваний, наличие которых не позволит ограниченно годным россиянам поступить на службу.