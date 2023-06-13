Мобилизованных предложили освободить от уголовного наказания после службы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Лукашенко пригрозил без колебаний ответить на агрессию ядерным оружием Политика, 13:26
Пожар на рынке «Садовод» потушили Город, 13:20
Острова притяжения: как устроены окруженные водой локации в черте города Тренды, 13:19
Гладков сообщил о 37 выпущенных по Шебекинскому округу снарядах за сутки Политика, 13:14
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:10
В Якутии выпал снег. Видео Общество, 13:08
Банки кредитуют малый бизнес только на бумаге: какие есть альтернативы Pro, 13:07
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Мобилизованных предложили освободить от уголовного наказания после службы Политика, 13:03
Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея Политика, 13:00 
Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в зоне военной операции Спорт, 12:57
Россия и Китай стали лидерами по оттоку миллионеров Экономика, 12:49
Почему растет доллар: эксперты объяснили рост выше ₽84 и дали прогноз Инвестиции, 12:48
Как быстро снять надбавку с работника, если он ее больше не заслуживает Pro, 12:47
ФСБ сообщила о задержании экс-сотрудников ОПК за работу на Украину Политика, 12:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Мобилизованных предложили освободить от уголовного наказания после службы

В Госдуме предложили освободить мобилизованных от уголовного наказания после службы
Речь идет об уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Поправки также касаются контрактников
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Мобилизованных, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, могут освободить от наказания после награждения или увольнения со службы. Такой законопроект в Госдуму внесли депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина («Единая Россия), а также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Поправки касаются мобилизованных и тех, кто заключил контракт с Минобороны. Их предлагается освободить от уголовного наказания даже если они совершили преступление до вступления закона в силу.

На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольческие отряды должны до 1 июля подписать контракт с военным ведомством. В нем считают, что это придаст добровольческим отрядам необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. 12 июня Минобороны сообщило, что подписало контракт с отрядом чеченского спецназа «Ахмат».

В конце мая в Госдуме предложили разрешить заключать контракты с Минобороны гражданам, которые имеют судимость или признаны ограниченно годными. Законопроект внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

Как утверждают авторы поправок, в ходе работы «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен».

Законопроект касается периодов мобилизации, военного положения и военного времени. Исключения составят случаи, когда судимость имеется по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже, преступлениях против половой неприкосновенности и за другие тяжкие и особо тяжкие правонарушения. Помимо этого, Минобороны составит специальный список заболеваний, наличие которых не позволит ограниченно годным россиянам поступить на службу.

Читайте на РБК Pro
Ваш проект буксует и теряет деньги. Простой способ исправить ситуацию
Как подружиться с будущим «я» и почему это важно — New Scientist
«300 тысяч рублей на руки»: как теперь ищут менеджеров по продажам
Основатель «Нетологии»: «Я так увлекся работой, что попал в больницу»
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
уголовное наказание мобилизация контрактники Госдума законопроект
Материалы по теме
Картаполов заявил, что необходимости в новой мобилизации нет
Политика
Комитет Думы не поддержал идею освободить докторов наук от мобилизации
Политика
Что следует из нового разъяснения Верховного суда о сроках мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter