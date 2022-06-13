Пушилин пообещал дополнительные союзнические силы после обстрелов Донецка

По информации местных СМИ, 13 июня украинские войска нанесли рекордное количество ударов по Донецку. По словам Пушилина, защиту усилят в первую очередь за счет сил России

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Союзные войска привлекут дополнительные ресурсы для усиления защиты Донецкой народной республики (ДНР) от вооруженных формирований Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин, его слова приводит Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — сказал он, отметив, что «достигнуто понимание» по этому вопросу. Он не уточнил, с кем именно достигнуто.

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«Противник в буквальном смысле слова перешел все грани: используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР», — сказал Пушилин.

По данным агентства, 13 июня украинские войска выпустили по территории ДНР рекордное с начала конфликта число снарядов. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на протяжении дня сообщало в Telegram об обстрелах Донецка и других населенных пунктов республики. Выстрелы производили в том числе из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».

Вечером 13 июня военные корреспонденты «Известий» и «РИА Новости» сообщили, что под обстрел в Донецке попал роддом. Женщин эвакуировали в подвал, врачи продолжают оказывать им помощь, пишет газета. По информации «РИА Новости», при обстреле никто не пострадал, но в здании выбило стекла. «Известия» пишут об обрушении фасада и крыши.

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В этот же день, 13 июня, под обстрел попал городской рынок «Майский», в результате, по данным СК, погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок, еще десять жителей пострадали. Ведомство завело уголовное дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, по которой грозит до 20 лет тюрьмы.

Власти, СЦКК и местные СМИ регулярно сообщают об обстрелах в разных районах Донецка. В частности, снаряды попадали по Киевскому, Куйбышевскому и Ворошиловскому районам города. 4 июня при обстреле последнего пострадали 13 человек, школы, гимназия, лицей и детские сады-ясли. В некоторых жилых домах начались пожары. 10 июня взрыв прогремел у администрации главы республики. За несколько дней до этого ВСУ наносили удары по Петровскому району Донецка, где располагается телевышка, а также районам Дома правительства и площади Ленина.