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Грызлов анонсировал новую встречу Путина и Лукашенко

Посол Борис Грызлов анонсировал новую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко
Это будет шестая их встреча с начала года. Грызлов также сообщил, что Россия планирует открыть новое консульство в Гродно
Борис Грызлов
Борис Грызлов (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Отношения России и Белоруссии сейчас находятся на максимально высоком уровне, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов во время приема по случаю Дня России, передает портал «Беларусь сегодня».

«В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. И сегодня наши отношения находятся на максимально высоком уровне. В настоящее время Республика Беларусь — ближайший союзник Российской Федерации», — сказал дипломат.

По его словам, обе страны строят свои отношения, опираясь на принципы взаимного уважения и поддержки.

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Грызлов также анонсировал встречу российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко «в ближайшее время». «Только с начала этого года состоялось пять встреч между президентами. В ближайшее время запланирована еще одна», — сказал он, добавив, что Россия «высоко ценит» поддержку белорусских властей.

Кроме того, дипломат заявил, что Москва собирается расширить представительство в Белоруссии и открыть российское генконсульство в Гродно. Кроме посольства у России на территории Белоруссии есть генконсульство в Бресте.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в мае текущего года в Сочи. Они обсуждали ключевые вопросы двусторонних отношений с акцентом на интеграцию в рамках союзного государства, а также темы международной и региональной повестки. До этого главы государств виделись 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, а еще раньше — в апреле, на космодроме Восточный в Амурской области. Накануне президент Белоруссии поздравил коллегу и россиян с днем России и пожелал российскому народу мира и согласия.

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В начале июня Москва выделила Минску $1,5 млрд на импортозамещение, в первую очередь в критических отраслях. Ранее заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик говорил, что экспорт белорусской промышленной продукции в Россию за четыре месяца вырос на 30%. Агентство Bloomberg писало, что только в апреле рост белорусского экспорта в Россию составил более чем 100%.

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Татьяна Зыкина
Белоруссия Борис Грызлов Александр Лукашенко Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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