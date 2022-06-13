Грызлов анонсировал новую встречу Путина и Лукашенко

Это будет шестая их встреча с начала года. Грызлов также сообщил, что Россия планирует открыть новое консульство в Гродно

Борис Грызлов (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Отношения России и Белоруссии сейчас находятся на максимально высоком уровне, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов во время приема по случаю Дня России, передает портал «Беларусь сегодня».

«В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. И сегодня наши отношения находятся на максимально высоком уровне. В настоящее время Республика Беларусь — ближайший союзник Российской Федерации», — сказал дипломат.

По его словам, обе страны строят свои отношения, опираясь на принципы взаимного уважения и поддержки.

Грызлов также анонсировал встречу российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко «в ближайшее время». «Только с начала этого года состоялось пять встреч между президентами. В ближайшее время запланирована еще одна», — сказал он, добавив, что Россия «высоко ценит» поддержку белорусских властей.

Кроме того, дипломат заявил, что Москва собирается расширить представительство в Белоруссии и открыть российское генконсульство в Гродно. Кроме посольства у России на территории Белоруссии есть генконсульство в Бресте.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в мае текущего года в Сочи. Они обсуждали ключевые вопросы двусторонних отношений с акцентом на интеграцию в рамках союзного государства, а также темы международной и региональной повестки. До этого главы государств виделись 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, а еще раньше — в апреле, на космодроме Восточный в Амурской области. Накануне президент Белоруссии поздравил коллегу и россиян с днем России и пожелал российскому народу мира и согласия.

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