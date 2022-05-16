Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время

Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел краткую беседу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях саммита ОДКБ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, в ходе нее стороны договорились в ближайшее время провести полноформатные переговоры.

16 мая прошел саммит лидеров стран — членов Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Саммит стал юбилейным, организация была основана 15 мая 1992-го. Во время саммита Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться против угроз, исходящих от западных стран.

«Коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей организации: от бряцания оружием натовским у наших западных границ до развязанной против нас, в первую очередь против России и Белоруссии, полномасштабной гибридной войны», — отметил белорусский лидер.

Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла 12 апреля на космодроме Восточный и была приурочена ко Дню космонавтики.