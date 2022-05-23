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В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко (Фото: РБК)

В Сочи начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Он также опубликовал фотографии глав государств, беседующих в переговорном зале на фоне государственных флагов. До этого Telegram-канал опубликовал фото президентов, общающихся на террасе, отметив, что переговоры идут в неформальной обстановке.

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Ранее Кремль сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений с акцентом на интеграцию в рамках союзного государства, а также темы международной и региональной повестки.

Президенты России и Белоруссии ранее встречались 16 мая на саммите Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Они провели краткую беседу и договорились на полноформатную встречу в ближайшее время.

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