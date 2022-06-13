«Европейская правда» узнала об аресте средств у компании Фридмана
На Украине арестовали корпоративные права предприятия по производству и реализации минеральной воды, принадлежащего российскому олигарху, на сумму более 53,4 млн грн (более $1,8 млн). Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны и Бюро экономической безопасности.
В сообщении уточнили, что арест был наложен на ценные бумаги и денежные средства, которые являются долями уставного капитала предприятия, которое «через кипрские компании принадлежит олигарху из России».
«По данным следствия, российские бизнесмены пытались избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. В частности, по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные на территории Украины», — сообщили в Бюро экономической безопасности.
Как пишет украинское издание «Европейская правда», речь идет о компании по производству минеральной воды «Моршинская», принадлежащей российскому олигарху Михаилу Фридману.
На Украине Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, «дочкой» международной группы IDS Borjomi International (долей владеет «Альфа-Групп», 13 июня стало известно, что как минимум часть получит правительство Грузии). Компания является эксклюзивным импортером воды «Боржоми» на Украине, а также представлена рядом брендов, в частности, водами «Моршинская» и «Миргородская», напомнила «Европейская правда».
РБК обратился за комментарием в Альфа-банк.
Ранее украинский Forbes со ссылкой на главу Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова сообщил, что Фридман консультируется с властями Украины по вопросу получения гражданства и перерегистрации активов.
Однако позднее представитель «Альфа-Групп» опроверг РБК данную информацию.
Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена, предусматривающие заморозку активов и запрет на въезд. В обосновании ограничений ЕС говорилось, что Фридман «участвовал в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины», «активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины». Позднее к санкциям ЕС присоединилась Великобритания.
Фридман не согласился с решением Евросоюза и подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС. После введения санкций Фридман вышел из совета директоров Альфа-банка и перестал быть его крупнейшим акционером. Предприниматель также покинул LetterOne.