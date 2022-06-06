В Донецке три сотрудника водоканала пострадали из-за обстрела предприятия

Фото: Типичный Донецк / Telegram

В Донецке снаряд попал в здание предприятия «Вода Донбасса», пострадали два сотрудника, сообщил Минстрой ДНР в Telegram-канале.

«В районе 14:30 в результате прямого попадания снаряда, предварительно 122-го калибра, повреждено здание ГУП ДНР «Вода Донбасса» по ул. Щорса, 110. Еще один снаряд приземлился на территории предприятия», — говорится в сообщении.

Мастер трубопроводных узлов получил серьезные ранения, его госпитализировали. Еще двоим сотрудникам помощь оказали на месте.

Обстрелам также подвергся Петровский район города, в результате погибли три человека, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Об очередных обстрелах города мэр сообщал в выходные. 4 июня обстрелу подвергся Ворошиловский район, по данным Минздрава ДНР, ранения получили 13 жителей города. Из-за попаданий снарядов начались пожары, загорелись квартиры и машины.

На следующий день замдиректора ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев сообщил, что после обстрела в Донецке пропало эфирное телевещание.

