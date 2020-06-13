Политика , 13 июн, 20:11
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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. Речь главы государства опубликована на сайте Белого дома.
«Войска США не обязаны разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали. Мы не полицейские мира», — сказал Трамп.
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