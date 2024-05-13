WSJ узнала, что Украина стала реже сбивать российские ракеты

Украинская армия стала реже сообщать о сбитых российских ракетах, установила The Wall Street Journal после анализа ежедневных данных ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил поставить стране больше систем ПВО

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Силы противовоздушной обороны Украины с апреля сообщали, что сбивают лишь около трети ракет, запускаемых Вооруженными силами России, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на собственный анализ ежедневных данных военно-воздушных сил Украины.

Так, по подсчетам издания, последние полгода Украина сообщала о перехвате около 46% российских ракет, за полугодие до этого ВСУ удавалось сбивать до 73%, а в прошлом месяце способность перехвата ракет упала до 30%.

Издание указало, что эти данные Украина использует в «пропагандистских целях», но достоверность этой информации журналистам газеты подтвердили неназванные представитель ВСУ и независимый военный аналитик.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране для защиты от российских ракет нужны как минимум семь систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, при этом месяц назад он говорил только о пяти комплексах.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км. Одна батарея стоит около $1 млрд, а одна ракета — почти $4 млн.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В середине марта Минобороны сообщило, что российские военные за неделю уничтожили три американских комплекса Patriot, принадлежавших Украине. В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.