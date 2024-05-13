 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Дрон атаковал четырех сотрудников МЧС в ДНР

Дрон атаковал четырех сотрудников МЧС в ДНР, которые ехали на тушение пожара
Сюжет
Военная операция на Украине
Сотрудники МЧС самостоятельно покинули место обстрела на втором пожарном автомобиле. В больнице им оказывается медицинская помощь. Повреждения получила пожарная автоцистерна
Фото: mchs_dnr / Telegram
Фото: mchs_dnr / Telegram

Четыре сотрудника МЧС пострадали в ДНР из-за атаки дрона, сообщили в ведомстве.

«Они спешили на утренний пожар в Горловке. В пути их настиг беспилотный летательный аппарат», — рассказали там.

В МЧС написали, что сотрудники самостоятельно эвакуировались с места обстрела на втором пожарном автомобиле. Пострадавшие сейчас находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. Пожарная автоцистерна получила повреждения.

Утром 13 мая Минобороны отчиталось о том, что средства ПВО сбили 31 беспилотника над территорией Крыма, Белгородской, Курской и Липецкой областями.

МЧС сообщило о последствиях атаки дрона на нефтекомплекс в Башкирии
Общество
Фото:МЧС России

ДНР и в частности город Горловка регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. Не первый раз под атаку попадают сотрудники МЧС. 7 мая ведомство сообщило, что в результате атаки БПЛА пострадали сотрудники МЧС в Горловке, где они ликвидировали возгорание сухой травы. Пожарная автоцистерна также была повреждена.

В середине апреля из-за атаки дрона пострадали двое сотрудников ведомства, которые тушили возгорание в Никитовском районе Горловки. В результате атаки одна пожарная автоцистерна была полностью уничтожена, а вторая получила повреждения.

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
МЧС БПЛА ДНР атака
Материалы по теме
Сотрудники МЧС спасли мужчину из-под обломков дома в Белгороде
Общество
МЧС уточнило данные о погибших при падении автобуса в реку в Петербурге
Общество
МЧС сообщило о ранении сотрудников при атаке дрона в Горловке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное Политика, 11:54
Без штрафов и недоимок: как снизить риски в вопросах таможенной стоимости Pro, 11:51
Во Франции предотвратили 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня Спорт, 11:44
Чем опасны ответные звонки на незнакомые номера Pro, 11:35
Бастрыкин ответил на просьбу проверить всех перевозчиков в Петербурге Общество, 11:34
Суд прекратил уголовное дело против бывшего министра экономики России Политика, 11:31
Девять человек задержали за финансирование ВСУ путем мошенничества Политика, 11:27
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за льдин на Лене Общество, 11:22
Белгородские власти предупредили о риске повторного обрушения многоэтажки Общество, 11:15
Депутат Харитонов опубликовал видео со своей взорванной машиной Политика, 11:14
В Ереване возобновились акции протеста Политика, 11:12
«Встряска застала элиту врасплох»: мировые СМИ о смене министра обороны Политика, 11:12
В Белгороде прозвучали взрывы Политика, 11:10
Ракетную опасность объявили в Белгороде Политика, 11:08