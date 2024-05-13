Дрон атаковал четырех сотрудников МЧС в ДНР, которые ехали на тушение пожара

Сотрудники МЧС самостоятельно покинули место обстрела на втором пожарном автомобиле. В больнице им оказывается медицинская помощь. Повреждения получила пожарная автоцистерна

Фото: mchs_dnr / Telegram

Четыре сотрудника МЧС пострадали в ДНР из-за атаки дрона, сообщили в ведомстве.

«Они спешили на утренний пожар в Горловке. В пути их настиг беспилотный летательный аппарат», — рассказали там.

В МЧС написали, что сотрудники самостоятельно эвакуировались с места обстрела на втором пожарном автомобиле. Пострадавшие сейчас находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. Пожарная автоцистерна получила повреждения.

Утром 13 мая Минобороны отчиталось о том, что средства ПВО сбили 31 беспилотника над территорией Крыма, Белгородской, Курской и Липецкой областями.

ДНР и в частности город Горловка регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. Не первый раз под атаку попадают сотрудники МЧС. 7 мая ведомство сообщило, что в результате атаки БПЛА пострадали сотрудники МЧС в Горловке, где они ликвидировали возгорание сухой травы. Пожарная автоцистерна также была повреждена.

В середине апреля из-за атаки дрона пострадали двое сотрудников ведомства, которые тушили возгорание в Никитовском районе Горловки. В результате атаки одна пожарная автоцистерна была полностью уничтожена, а вторая получила повреждения.