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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Приморья задержали за контакты со структурой украинской разведки

ФСБ: житель Приморья задержан за контакт с подконтрольной ГУР Украины структурой
Сюжет
Военная операция на Украине
Россиянин установил контакт с подконтрольной украинской разведке и признанной в России террористической организацией. Против него возбудили уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранной организацией

В Приморском крае задержали местного жителя, который тайно сотрудничал с организацией, подконтрольной Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По его данным, подозреваемый установил контакт «с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России» и подконтрольной ГУР, название организации не уточняется. Он желал содействовать «в деятельности против безопасности» России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией), он взят под стражу. По ней грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Одной из признанных в России террористическими организациями является «Русский добровольческий корпус» (РДК), который связан с украинской армией. Это подразделение провело несколько попыток диверсионных атак в приграничных регионах России, в том числе в марте этого года. В ГУР эти действия называли выгодными для Украины.

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23 апреля Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Кемерово, которого обвиняли по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК (государственная измена) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Его приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб.

По информации ФСБ, осужденный через мессенджер установил контакт с украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России. Он заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи, а также билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
госизмена Приморский край Украина
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