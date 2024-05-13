В Белгороде отменили ракетную опасность через 15 минут после запуска

В Белгороде и Белгородском районе отменили режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телегам-канале.

Режим ракетной опасности отменили спустя 15 минут после запуска. До этого его запустили через 20 минут после отмены предыдущего сигнала.

Ракетную опасность в Белгороде и окрестностях до этого объявили около 1:00 мск, в 3:11 ее отменили, а в 3:38 сигналы зазвучали снова. Также в регионе действует угроза атаки дронов. В Шебекино и Шебекинском районе режим ракетной опасности отменили лишь спустя два часа после запуска.

В ходе ночного обстрела пять частных домовладений и три автомобиля получили повреждения. Трое мирных жителей, которые в момент удара находились в одном из домов, отделались лишь легкими царапинами и ссадинами, отметил Гладков.

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