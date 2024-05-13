Times узнал о предупреждении для военных Британии об угрозе кражи данных

Британских военных перед учениями НАТО в Эстонии предупредили об угрозе кражи данных с мобильных телефонов российской стороной, пишет Times. Военным сказали оставлять устройства на базе, а также выключить геолокацию

Британских военных перед учениями НАТО Swift Response в Эстонии, прошедшими на выходных, предупредили об угрозе кражи данных мобильных телефонов российской стороной, сообщает The Times.

Подразделения радиоэлектронной борьбы, участвующие в маневрах, сообщили, что в число скрытых угроз входят действия, нацеленные на семьи военных, в частности извлечение «личных контактных данных близких» с устройств. По словам солдата эскадрильи воздушно-десантных войск Великобритании, связиста, основными угрозами для персональных устройств были «геолокация, а также получение информации с мобильных телефонов».

По данным газеты, после инцидента на учениях в Эстонии в 2017 году, когда несколько солдат пожаловались на «странные вещи», происходящие с их телефонами, такие как исчезновение контактов, появились новые правила для военных. Так, они должны извлекать из устройств сим-карты и пользоваться интернетом только в «безопасных горячих точках».

Руководство по использованию мобильных телефонов, выпущенное для британских солдат, предписывает им никогда не публиковать в социальных сетях информацию о работе, «которая может быть использована <...> для причинения вреда вам или вашим коллегам», пишет Times. Кроме того, во время учений и операций телефоны должны оставаться в «блоках» (комнатах общежития).

3 мая поверенного в делах посольства России в Берлине вызвали в МИД Германии из-за взлома почтового сервера правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в январе 2023 года, за которым, как считают власти, стоит группировка APT28. Ее связывают с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России. В этот же день МИД Чехии заявил, что в 2023 году некоторые учреждения в стране стали жертвой APT28.

НАТО позже опубликовало заявление о том, что группировка атаковала правительственные учреждения, операторов критически важной инфраструктуры и другие организации «на территории всего альянса», в том числе в Литве, Польше, Словакии и Швеции. Блок назвал этих хакеров «спонсируемыми Россией». Также альянс выразил обеспокоенность в связи с представляющими опасность «гибридными действиями» Москвы на территории стран — членов блока.

В МИДе назвали обвинения в адрес России безосновательными спекуляциями и поводом «раскручивать антироссийскую карту».