Вдова Ельцина ответила на «вранье» о миллиардах Ельцин-центра

Заявления Зюганова о том, что на Ельцин-центр ежегодно тратят 12 млрд руб., — «несусветная чушь», заявила Наина Ельцина. Годовой бюджет Ельцин-центра в последние годы, согласно отчетности, не превышал 650 млн руб.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вдова Бориса Ельцина Наина в открытом письме ответила Геннадию Зюганову на его заявления о ее супруге и Ельцин-центре, текст послания опубликован в группе Ельцин-центра.

Геннадий Зюганов, выступая на форуме «Территория смыслов», заявил, что создание Ельцин-центра — «национальный позор», добавив, что в России это сооружение «создали американцы». «Я говорил и [президенту Владимиру] Путину не раз, и с трибуны Госдумы. Все знают, что ельцинский центр специально соорудили нам американцы. На него тратят примерно 12 млрд каждый год. Это является национальным позором, когда организован центр человека, где экспозицию готовили 100 процентов американцы», — заявил Зюганов.

Эти слова Наина Ельцина назвала «несусветной чушью». «В этом легко убедиться, посмотрев и прочитав множество интервью прекрасного российского режиссера Павла Лунгина, одного из создателей Ельцин-центра, зайдя в сам музей и посмотрев экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, взглянув на строчку бюджета, который выделяет государство Ельцин-центру, например за этот или прошедшие годы», — подчеркнула она.

Во время выступления Зюганов также заявил, что первый президент России предлагал ему «любой пост», но тот отказался, ответив, что «лучше застрелится».

«В последние годы такие люди, как Руцкой, Хасбулатов, Коржаков и некоторые другие политические неудачники девяностых, стали часто предаваться воспоминаниям о прожитых годах… Вот, к примеру, Геннадий Зюганов на днях выступил с какими-то уж совсем нелепыми фантазиями. Ни при каких обстоятельствах первый президент России не мог предложить вам «любой пост». Он был совершенно непримирим к той античеловеческой идеологии, которую вы защищали. Весь этот ваш неосталинизм, ненависть к общечеловеческим ценностям, имперские лозунги были абсолютно неприемлемы для Бориса. Вы всегда были для него идейным врагом. Именно так он воспринимал вас до конца жизни», — ответила ему Наина Ельцина.

Ельцин-центр (фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина») — некоммерческая организация, носящая имя первого президента России. Его самый известный проект — одноименный музей в Екатеринбурге. Президентский центр Б.Н. Ельцина был создан в соответствии с принятым в 2008 году федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». В соответствии с ним центр был создан администрацией президента. Попечительский совет Ельцин-центра возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайно.

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Финансирование центра предусмотрено как из бюджета, так и от пожертвований и дохода от его деятельности. В феврале 2021 года исполнительный директор центра Александр Дроздов рассказывал, что годовой бюджет Ельцин-центра достигает 500–550 млн руб., из которых 300 млн руб. выделяет государство. Согласно данным годовой бухгалтерской отчетности организации за 2019 год (последняя из доступных), в 2019 году центр получил более 646 млн руб., из которых 62 млн — прибыль от предпринимательской деятельности (к ней, например, относится реализация билетов).