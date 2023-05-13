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Губернатор Брянской области назвал последствия падения вертолета
Богомаз: после крушения вертолета в городе Клинцы Брянской области пострадала женщина
После крушения вертолета в Брянской области в городе Клинцы пострадала женщина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Пострадавшая госпитализирована в районную больницу.Также Богомаз сообщил о повреждениях пяти домовладений, комиссия по оценке ущерба уже приступила к работе.
Вертолет потерпел крушение днем 13 мая. В результате падения погибли два человека, находившиеся на борту. На месте крушения начался пожар, его оперативно потушили.
Город Клинцы находится на юго-западе области, неподалеку от Гомельской области Белоруссии и Черниговской областью Украины.
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