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Губернатор Брянской области назвал последствия падения вертолета

Богомаз: после крушения вертолета в городе Клинцы Брянской области пострадала женщина

После крушения вертолета в Брянской области в городе Клинцы пострадала женщина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавшая госпитализирована в районную больницу.Также Богомаз сообщил о повреждениях пяти домовладений, комиссия по оценке ущерба уже приступила к работе.

Вертолет потерпел крушение днем 13 мая. В результате падения погибли два человека, находившиеся на борту. На месте крушения начался пожар, его оперативно потушили.

Город Клинцы находится на юго-западе области, неподалеку от Гомельской области Белоруссии и Черниговской областью Украины.

Материал дополняется.

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