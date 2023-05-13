Экипаж упавшего в Брянской области вертолета погиб

Погибли люди, находившиеся на борту упавшего в городе Клинцы Брянской области вертолета, на месте крушения начался пожар, который был оперативно потушен, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Из-за падения борта получили повреждения некоторые дома в Клинцовском районе региона, рассказал источник «РИА Новости»: «Где лопасти падали, где-то обломки, где крышу побило — шифер». Он подчеркнул, что неправильно говорить, будто разрушений на земле нет.

Об отсутствии разрушений на земле ранее заявили в администрации города.

Город Клинцы находится на юго-западе области, неподалеку от Гомельской области Белоруссии и Черниговской областью Украины.

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