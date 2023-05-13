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В Брянской области упал вертолет

В Брянской области упал вертолет, разрушений на земле нет
В приграничном с Украиной и Белоруссией городе упал вертолет. По данным властей, катастрофа не привела к разрушениям на земле. Перед падением местные жители услышали взрыв

В Брянской области упал вертолет
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В Брянской области в городе Клинцы потерпел крушение вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, это произошло из-за пожара двигателя. Принадлежность вертолета устанавливается.

В администрации города уточнили, что разрушений на земле от упавшего вертолета нет. РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Брянской области.

Город Клинцы находится на юго-западе области, неподалеку от Гомельской области Белоруссии и Черниговской областью Украины.

В местном телеграм-канале «Подслушано Клинцы» сообщили о взрыве, там же появились видеозаписи с падением загоревшегося вертолета. Лопасть вертолета упала на дорогу.

По данным Mash, на месте падения начался сильный пожар, он упал в частном секторе. Позднее канал опубликовал видео с горящими обломками на поляне в деревне Сурецкий Муравей. По словам очевидцев, вертолет перед падением долгое время кружил в воздухе, после чего раздался громкий взрыв, пишет «Осторожно, новости».

«Осторожно, новости» и «112» сообщили, что речь может идти о падении двух вертолетов. Первый канал назвал местом падения второго вертолета поселок Сурецкий Муравей, второй — город Стародуб. Они находятся неподалеку от Клинцов.

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Накануне, 12 мая, вертолет Ми-8 упал в Крыму. Оба пилота погибли. Вертолет разбился в Джанкойском районе во время выполнения учебно-тренировочного полета, боекомплекта на машине не было. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за технического отказа, разрушений и пострадавших на земле не было.

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