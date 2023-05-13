В Польше засекли двигавшийся со стороны Белоруссии наблюдательный зонд

Объект «потеряли» в небе над Рыпином на севере Польши, его поисками займутся силы теробороны. Ранее в польском лесу нашли ракету неизвестного происхождения, которую также не отследили военные. Минобороны заявило об их халатности

Фото: Google Maps

ПВО обнаружило в воздушном пространстве Польши наблюдательный зонд, двигавшийся со стороны Белоруссии, сообщило в Twitter министерство национальной обороны республики.

«Радиолокационный контакт был потерян под Рыпином. Командующий оперативным штабом принял решение задействовать дежурные силы территориальной обороны для поиска объекта», — говорится в сообщении.

Рыпин находится в северной части Польши, неподалеку от города Быдгощ.

В конце апреля в этом регионе обнаружили ракету. К середине мая военные пришли к выводу, что это российская крылатая ракета X-55. Источники RMF24 рассказали, что в прошлом декабре во время массированного обстрела украинской территории на радарах польских военных появился некий летящий в воздухе объект, но отследить его путь до конца не удалось — след потеряли как раз неподалеку от места, где в апреле нашли обломки ракеты. По словам собеседников, сразу после декабрьского инцидента неопознанный объект искали, но не нашли, а военные не уведомили о случившемся прокуратуру. Не узнал об этом и премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Минобороны республики назвало действия военных халатностью, отметив, что те проигнорировали сигналы о неизвестном объекте в небе и не приняли действенных мер для его обнаружения.

