Индия потребует вернуть алмаз из британской короны и другие драгоценности

Индия намерена для «расплаты» с колониальным прошлым вернуть национальные драгоценности, вывезенные в Лондон. Газета пишет, что процесс станет проблемой для Сунака, на происхождение которого не раз указывали в Нью-Дели

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Индия проведет дипломатическую кампанию по возвращению из Великобритании тысяч драгоценностей, в том числе одного из самых крупных и известных алмазов Кохинур, находящегося в короне королевы Елизаветы II, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

В индийском правительстве считают потенциальное возвращение бриллианта «глубоко символичным».

Бриллиант Кохинур (105,6 карата) занимал центральное место Павлиньего трона Великих Моголов, в XVIII веке его забрал иранский правитель Надир-шах, вторгнувшийся в Индию, а в середине XIX века его подарили королеве Виктории. Сейчас алмаз выставлен в лондонском Тауэре, о своем праве на получение алмаза заявляли, помимо индийских, власти Ирана, Афганистана и Пакистана. Но британское правительство настаивает, что получило бриллиант законным образом, в соответствии с Лахорским договором 1849 года, заключенным после завоевания Пенджаба.

Правительство и МИД республики займутся возвращением вывезенных из страны ценностей, один из источников газеты назвал планы «расплатой с прошлым», имея в виду колониальный период. Собеседники издания оценили утрату Индией этих артефактов как воровство в условиях «колониального принуждения». как отметили индийские чиновники, сложно продемонстрировать национальное наследие, если оно больше не принадлежит народу.

Посольство Индии в Лондоне в этом году начнет обращаться в учреждения, где хранятся драгоценности индийского происхождения. Процесс «исходит из верхушки» индийского правительства и стал одним из приоритетов премьера Нарендры Моди.

The Telegraph отмечает, что это может поставить британского премьера Риши Сунака в сложное дипломатическое положение. Для возвращения ценностей необходимы законодательные изменения или королевское решение, Моди к тому же прежде называл Сунака «живым мостом» между двумя народами, имея в виду пенджабское происхождение и индуистское вероисповедание главы правительства Великобритании.

Претензии к Великобритании относительно хранящихся в королевстве сокровищ выдвигали и другие страны. В Британском музее находятся мраморные скульптуры Парфенона («Мрамор Элгина»).

Они в 1802 были вывезены британским послом в Османской империи лордом Томасом Брюсом Элгином. Тогда местные власти разрешили дипломату взять с Акрополя «некоторые обломки камней с надписями и фигурами». В Лондоне после этого оказалось фактически около 50% всех мраморных украшений греческого храма. В настоящий момент все они хранятся в Британском музее.

После обретения Грецией независимости в 1832 году власти не раз требовали вернуть скульптуры, к этому же призывали Лондон и в ЮНЕСКО. Источники Bloomberg в начале года сообщали, что Музей Акрополя и Британский музей близки к достижению соглашения, но весной Сунак отказался передавать артефакты. Британский премьер подчеркнул, что скульптуры являются «огромным достоянием» страны.



