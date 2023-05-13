Индия потребует вернуть алмаз из британской короны и другие драгоценности

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Нейросети стали главным трендом в IT. Как они меняют экономику Pro, 09:36
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:23
Политики Турции высказались об обвинениях в адрес России о вмешательстве Политика, 09:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:18
Британия назвала разрушительным тупик в ситуации с госдолгом США Экономика, 09:13
Власти Хмельницкой области сообщили о взрыве на критическом объекте Политика, 09:01
Кризис госдолга США — 2023: что это и когда Америка достигнет потолка Инвестиции, 09:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
5 сериалов на выходные. От комедии с Хабенским до продолжения «Великой» Life, 09:00
Как релоканты из России живут в Узбекистане Политика, 09:00
Лимонный цыпленок и балык экмек: что заказать в ресторане Стиль, 09:00
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 08:56
Индия потребует вернуть алмаз из британской короны и другие драгоценности Политика, 08:18
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:16
Гладков сообщил о ночном обстреле села Муром Политика, 08:01
Политика ,  
0 

Индия потребует вернуть алмаз из британской короны и другие драгоценности

Telegraph: Индия потребует вернуть алмаз Кохинур из британской короны и другие ценности
Индия намерена для «расплаты» с колониальным прошлым вернуть национальные драгоценности, вывезенные в Лондон. Газета пишет, что процесс станет проблемой для Сунака, на происхождение которого не раз указывали в Нью-Дели
Фото: Victoria Jones / WPA / Getty Images
Фото: Victoria Jones / WPA / Getty Images

Индия проведет дипломатическую кампанию по возвращению из Великобритании тысяч драгоценностей, в том числе одного из самых крупных и известных алмазов Кохинур, находящегося в короне королевы Елизаветы II, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

В индийском правительстве считают потенциальное возвращение бриллианта «глубоко символичным».

Бриллиант Кохинур (105,6 карата) занимал центральное место Павлиньего трона Великих Моголов, в XVIII веке его забрал иранский правитель Надир-шах, вторгнувшийся в Индию, а в середине XIX века его подарили королеве Виктории.

Сейчас алмаз выставлен в лондонском Тауэре, о своем праве на получение алмаза заявляли, помимо индийских, власти Ирана, Афганистана и Пакистана. Но британское правительство настаивает, что получило бриллиант законным образом, в соответствии с Лахорским договором 1849 года, заключенным после завоевания Пенджаба.

Правительство и МИД республики займутся возвращением вывезенных из страны ценностей, один из источников газеты назвал планы «расплатой с прошлым», имея в виду колониальный период. Собеседники издания оценили утрату Индией этих артефактов как воровство в условиях «колониального принуждения». как отметили индийские чиновники, сложно продемонстрировать национальное наследие, если оно больше не принадлежит народу.

Посольство Индии в Лондоне в этом году начнет обращаться в учреждения, где хранятся драгоценности индийского происхождения. Процесс «исходит из верхушки» индийского правительства и стал одним из приоритетов премьера Нарендры Моди.

The Telegraph отмечает, что это может поставить британского премьера Риши Сунака в сложное дипломатическое положение. Для возвращения ценностей необходимы законодательные изменения или королевское решение, Моди к тому же прежде называл Сунака «живым мостом» между двумя народами, имея в виду пенджабское происхождение и индуистское вероисповедание главы правительства Великобритании.

Читайте на РБК Pro
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Восемь причин добавить в рацион бобовые
Как удержать ценных сотрудников — опыт Netflix, Airbnb, РЖД, S7 Airlines
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран

Претензии к Великобритании относительно хранящихся в королевстве сокровищ выдвигали и другие страны. В Британском музее находятся мраморные скульптуры Парфенона («Мрамор Элгина»).

Они в 1802 были вывезены британским послом в Османской империи лордом Томасом Брюсом Элгином. Тогда местные власти разрешили дипломату взять с Акрополя «некоторые обломки камней с надписями и фигурами». В Лондоне после этого оказалось фактически около 50% всех мраморных украшений греческого храма. В настоящий момент все они хранятся в Британском музее.

После обретения Грецией независимости в 1832 году власти не раз требовали вернуть скульптуры, к этому же призывали Лондон и в ЮНЕСКО. Источники Bloomberg в начале года сообщали, что Музей Акрополя и Британский музей близки к достижению соглашения, но весной Сунак отказался передавать артефакты. Британский премьер подчеркнул, что скульптуры являются «огромным достоянием» страны.

 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Индия Великобритания алмаз корона Нарендра Моди
Материалы по теме
Индия обвинила Киев из-за коллажа с богиней — «уничтожителем демонов»
Политика
«Индийская аномалия»: как теперь устроены внешнеторговые расчеты России
Экономика
Bloomberg узнал об отказе США от публичной критики в адрес Индии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter