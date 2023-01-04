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Bloomberg узнал о завершении 200-летнего конфликта музеев Лондона и Афин

Bloomberg: Британия и Греция скоро завершат 200-летний спор из-за скульптур Парфенона
Экспонаты в 1802 году вывез из Греции посол Британии, позднее Афины безрезультатно пытались вернуть мраморные скульптуры. ЮНЕСКО считает, что конфликт стал межправительственным. Сейчас стороны близки к соглашению, пишет Bloomberg
Скульптуры Парфенона в Британском музее&nbsp;&mdash; &laquo;Мрамор Элгина&raquo;
Скульптуры Парфенона в Британском музее — «Мрамор Элгина» (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Британский музей и Музей Акрополя в Афинах скоро достигнут соглашения, согласно которому мраморные скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, это завершит конфликт двух сторон из-за экспонатов, начавшийся в XIX веке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Условия сделки предусматривают, что экспонаты будут доставлять из Великобритании в Грецию в течение нескольких лет, взамен другие объекты будут фактически переданы Лондону в аренду, а Британский музей сможет получить гипсовые копии греческих скульптур. Пока стороны не достигли финального соглашения, ведутся сложные обсуждения, рассказали собеседники агентства, отметив на сложность логистики, связанной с мраморными скульптурами.

Речь идет об элементах храма на акрополе (построен в V веке до н.э.), которые в в 1802 году вывез британский посол в Османской империи лорд Томас Брюс Элгин. Экспонаты сейчас чаще всего известны под названием «Мрамор Элгина» (Elgin Marbles).

Тогда местные власти разрешили британскому послу взять с Акрополя «некоторые обломки камней с надписями и фигурами». В Лондоне после этого оказалось фактически около 50% всех мраморных украшений греческого храма. В настоящий момент все они хранятся в Британском музее.

Власти Греции после обретения независимости в 1832 году требовали от Великобритании вернуть мраморные экспонаты, в последние десятилетия правительство активизировало свои усилия в этом вопросе.

В частности, об этой проблеме напомнил в июне 2018 года занимавший тогда пост премьера Греции Алексис Ципрас. «Мрамор [Парфенона] принадлежит мировому культурному наследию, но естественное место нахождения этих культурных ценностей — в Парфеноне», — подчеркнул он во время пресс-конференции с занимавшей тогда пост британского премьера Терезой Мей.

Следующий греческий премьер, Кириакос Мицотакис, в ноябре 2021 года повторил позицию Афин по этму вопросу: «Обязанность вернуть скульптуры Парфенона полностью касается правительства Великобритании. Соединенное Королевство должно вступить в добросовестный диалог с Грецией».

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В октябре того же года в ЮНЕСКО призвали Британский музей пересмотреть свой отказ вернуть экспонаты в Грецию, указав, что проблема носит межправительственный характер.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Парфенон Греция Великобритания Британский музей Акрополь
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